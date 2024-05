Nagbigay ng pinansyal na suporta ang tanggapan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa dalawang atletang Piilipino na kakatawan sa Pilipinas sa paparating na Paris Olympics.

Iniabot ni Head Executive Assistant ng Office of the Speaker, Director V Atty. Lemuel Romero ang tulong pinansyal sa mga gymnast na sina Levi Jung-Ruivivar at Carlos Edriel Yulo sa isang simpleng seremonya sa Kamara de Representantes nitong Huwebes.

“Every one of our athletes has shown remarkable dedication, resilience, and excellence, represen¬ting the Philippines on the world stage with immense pride and honor,” sabi ni Romualdez sa kanyang mensahe sa mga atleta.

“We are here to support you in every way possible, ensuring you have the resources needed to succeed in Paris,” dagdag pa nito.

Noong Mayo 22, nag-courtesy call kay Romualdez ang delegasyon ng bansa sa Paris Olympics sa pangunguna ni Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentevella. (Billy Begas)