Umaasa si Finance Secretary Ralph Recto na magiging stable at abot-kaya ang presyo ng pagkain dahil sa makukuhang rebate ng mga farm truck.

“This measure will prevent the second round effects of toll rate increases on food inflation and ensure that we keep food prices stable and affordable for our consumers,” ani Recto sa isang statement nitong Huwebes.

Noong nakaraang linggo, nilunsad ng Toll Regulatory Board katuwang ang Department of Finance, Department of Transportation, Department of Agriculture at mga toll road concessionaires Metro Pacific Tollways Corp. (MPTC) at SMC Tollways ang Agri-Trucks Toll Rebate Program.

Sa ilalim ng programa, ang mga akreditadong trucker ng DA ay makakatanggap ng rebate na katumbas ng ipinatupad na toll hike mula noong June 2023, epektibo sa June 1, 2024.

Ang rebate ay tatakbo ng tatlong buwan at pag-uusapan pa kung magkakaroon ng extension depende sa inflationary situation.

Tinatayang 200 hanggang 300 farm product-carrying trucks na dumadaan sa mga expressway ang makikinabang dito.