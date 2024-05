Binigyang-diin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong Miyerkoles ang kahalagahan ng pagpapalakas ng programa sa retraining para sa mga nagbabalik na overseas Filipino workers (OFWs) na nawalan ng trabaho sa ibang bansa o hindi na nakabalik sa trabaho dahil sa iba’t ibang dahilan.

Sinabi ni Pangulong Marcos na marami sa mga OFW ang nahihirapang maghanap ng trabaho sa kanilang pag-uwi, isang problemang mas matindi sa panahon ng COVID-19 pandemic.

May mga OFW na medyo matagal nang wala sa Pilipinas at maaaring wala nang makababalik o kahit saan. Mayroon din silang limitadong mga pagpipilian para sa kabuhayan.

Gayunpaman, ginagawa ng gobyerno ang lahat ng makakaya upang maisama silang muli sa lokal na manggagawa, ayon sa Punong Ehekutibo.

“Kanina pa nangyayari ‘yan. Ipinanganak talaga sa panahon ng pandemya kung saan marami sa ating mga OFW ang pinauwi para sa kalusugan at kaligtasan,” sabi ni Pangulong Marcos.

“As a matter of fact, gagawa kami ng training. Ngunit kailangan nating makipagtulungan sa gobyerno. At ang gobyerno ay nagbibigay ng mga insentibo, nagbibigay ng mas mahusay na mga pagkakataon para sa ating mga manggagawa upang sila ay matuto ng mga bagong kasanayan at na may kaugnayan sa modernong, post-pandemic na ekonomiya,” aniya.

“Kailangan naming maghanap ng trabaho para sa mga OFW na bumalik,” giit ng Pangulo.

Binanggit ni Pangulong Marcos ang Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced workers (TUPAD) Project, isang programa partikular para riyan. Ito ay para sa mga manggagawang nawalan ng trabaho sa anumang dahilan. “And not only our OFWs, our working population in the Philippines. At ang TESDA (Technical Education and Skills Development Authority), kaya biglang lumaki ang TESDA,” ayon kay Pangulong Marcos.

Sinabi pa niya na naglaan ang gobyerno ng mas malaking budget para ma-absorb ang mga displaced o retiradong OFW na gusto pa ring magtrabaho. Pinagbuti rin ng gobyerno ang retraining, upskilling at reskilling ng mga OFW.

“So, kailangan nilang umuwi. At kaya, nagbibigay kami ng suporta sa kanila. Kami ay nagbibigay ng tahasang suporta sa pansamantala at kasabay nito ay mayroong mga programang pangkabuhayan na magagamit nila, kapwa sa ilalim ng DOLE (Department of Labor and Employment) at TESDA,” sabi ng Pangulo.

Binanggit din ni Pangulong Marcos na maraming magkasanib na programa ang gobyerno sa pribadong sektor, kung saan binanggit niya ang industriya ng maritime bilang isa sa mga pinakamahusay na halimbawa.

“So, alam mo, I’ve tried very hard to strengthen the side of the employment, kasi maraming livelihood programs,” aniya.