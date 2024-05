Inamin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na nagpaparami ang gobyerno ng kakampi para mas malakas ang boses sa paglutas sa isyu sa West Philippine Sea (WPS).

Kasunod ito ng pahayag nito na bukas ang gobyerno sa anumang paraan tulad ng back-channelling talks o kaya ay mamagitan ang mga lider, ministerial o sub-ministerial, pati na ang pribadong sector para matigil ang pagiging agresibo ng China sa WPS.

Ayon sa Pangulo, kapag mas maraming kakampi, mas magiging malakas ang boses para sa hangarin na matigil ang kara-hasan o panggigipit ng China Coast Guard (CCG) sa mga barko ng Philippine Coast Guard at mga Pilipinong nangi¬ngisda sa WPS.

“Tagalugin natin… marami tayong kakampi, ganu’n lang kasimple. So, imbes na boses lamang ng Pilipinas, boses ng marami. And that’s always important,” anang Pangulo.

Wala aniyang hangad ang kanyang administras¬yon kundi ang mapayapang kalutasan ng gusot at tensiyon sa mga pinag-aagawang teritoryo.

Matatandaang madalas makaranas ng karahasan ang mga barko ng PCG pati na ang mga mangingisdang Pinoy sa WPS mula sa CCG kung saan ginagamitan ng water cannon, laser pointin¬g at iba pang uri ng pangha-harass ang mga ito. (Aileen Tali¬ping)