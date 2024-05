Naglabas si Sen. Risa Hontiveros ng mga dokumento na nagpapakita ng posibleng identity o pagkakilanlan ng sinasabing ina ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo na nanirahan pala malapit sa bahay ni Sen. Sherwin Gatchalian.

Base sa mga dokumento, hindi kasambahay ang ina ni Mayor Guo kundi isang nagngangalang Lin Wen Yi, incorporator sa maraming negosyo ng alkalde.

“The identity of Mayor Alice’s mother is crucial to this whole saga. Kung Chinese pala ang ina, at Chinese umano ang ama, mapapatunayan na hindi nga talaga Pilipino si Mayor,” sabi ni Hontiveros.

“Kung totoo ito, ang mas malaking tanong: bakit kinailangan niyang magkunwari? Bakit may pagtatago at pagsisinungaling?” tanong pa ng senadora.

Ayon kay Hontiveros, si Lin We Yin ay kasama sa incorporator ni Mayor Guo sa pito nitong negosyo na kinabibilangan ng QJJ Group of Companies, QJJ Farms, QJJ Embroidery, QJJ Meat Shop, 3LIN-Q Farm, QJJ Slaughterhouse, at QSeed Genetics — kasama ang mga kapatid ng mayor na sina Shiela L. Guo at Siemen L. Guo, at tatay nitong Jian Zhong Guo na may Filipino name na Angelito Guo.

“Kung nagawang magsinu¬ngaling ni Mayor Alice tungkol sa mga kapatid niya, hindi malayong mangyari na tinatago niya rin ang totoong pagkatao ng nanay niya. She has been lying through her teeth the past two hearings. Ang daming imbento, halos wala nang lumalabas na totoo sa bibig niya,” ani Hontiveros.

“Magkakamag-anak ba silang lahat? Is this one big, dubious family business? As Sen. Win also noted, travel records show that Jian Zhong Guo and Lin Wen Yi travelled together at least 170 times in the span of six years. Business partner lang nga ba o baka asawa talaga?” dagdag na tanong ng mambabatas.

Ibinahagi rin ni Hontiveros ang isang dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue (BIR) na nagpapatunay na ang mga birthdate at address ng mga co-incorporator ni Mayor Guo ay sinasabing mga kapamilya nito.

“1971 ang birth year nitong Lin Wen Yi. Kung siya ang tunay na ina, 15 years old lang siya nang iniluwal si Alice. At kung siya rin ang ina ni Sheila na aminado si Alice na kapatid niya, aba 13 years old lang siya nu’ng niluwal si Sheila? Unless ito ay gawa-gawa lang lahat, kathang-isip ng isang sindikatong Tsino na pinahintulutan ng mga kawani ng gobyerno,” lahad ni Hontiveros.

“May isa pa kaming source na nagsasabi na “Winnie” ang tawag sa nanay ni Mayor Guo. Filipi¬nized version kaya ito ng Lin Wen Yi? Bakit kaya sinisikreto? Sino ba itong pamilya na ito? Bakit nakapalibot sa misteryo? We will get to the bottom of this,” pagtatapos ng senadora.

Nagsagawa rin ng sariling imbestigasyon si Sen. Sherwin Gatchalian at napag-alaman na kalapit lang ng tirahan nila sa Valenzuela City ang address ng embroidery shop ng pamilya Guo. Base rin sa nakalap niyang impormasyon, ipinapakilala umano si Wen Yi na ina ni Alice sa mga residente ng komunidad. (Dindo Matining)