Kath, Heart, Liza, Julia, Marian peg ng mga babaeng gustong paretoke ilong

Hindi lang pala most followed celebrity sa Instagram at number one brand endorser si Kathryn Bernardo.

Siya rin ang number one sa mga celebrity peg, gustong gayahin ng mga Pinoy lalo ‘yung ilong niya.

Kinaaliwan at trending sa social media ang video na pinost ng isang Rhinoplasty expert doctor.

Sa video, nagbigay ang surgeon ng limang lokal aktres na paboritong gawing peg ng mga pasyente nilang gustong sumailalim sa Rhinoplasty or pagpapaayos ng shape at size ng ilong.

Ayon nga sa TikTok video ni Doc Henry John Claravall, madalas daw ay may mga peg or gustong gayahin na ilong ng mga sikat na aktres ang mga patient na gustong magpa-enhance ng kanilang nose.

Karamihan nga raw sa mga lumalapit sa kanya at pumupunta sa kanyang klinika ay bet na bet ang ilong ng Asia’s Phenomenal Superstar.

Ayon nga sa TikToker na surgeon, “’Yung nose ni Kathryn ay hindi naman ganun kataas kumpara sa ibang aktres pero bakit napaka-perfect ng nose niya? Ang sagot diyan, facial proportion, balance and harmony. ‘Yunh mata, ilong, chin, forehead niya, parang nag-jive together. Maganda lahat sa mukha ni Kath.”

Dagdag pa ng doktor, kaya raw palagi si Kath ang peg ng mga pasyente niya ay dahil na rin daw sa magandang image ng aktres bukod sa maganda nitong ilong.

Bukod kay Kathryn, kasama rin sa Top 5 actresses na may magandang ilong at paboritong gawing peg o gayahin ng mga pasyente na gustong magpaayos ng nose ay sina Marian Rivera (5th), Julia Barretto (4th), Liza Soberano (3rd), at si Heart Evangelista ang pumapangalawa kay Kath.

Mas bet pa rin daw ng karamihang Pinoy na natural lang ang shape at taas ng ilong nila para hindi masyadong halatang dumaan sila sa ‘Salamat, Dok’.

Kung matatandaan, dahil sa ganda ng ilong ni Kathryn, kumalat noon ang fake news na sumailalim daw sa Rhinoplasty procedure ang Box Office Queen, pero pinabulaanan na ito ng aktres at ng Mommy Min Bernardo niya. At para patunayan na totoo talaga ang ilong ng aktres, ang mga fan na mismo ang naglabas ng mga lumang photos at videos ni Kath.

Bata pa lang ay nag-aartista na si Kathryn kaya maraming resibo na videos at photos na magpapatunay na totoo talaga ang ng ilong ng Kapamilya actress.

Parang aware naman ang netizens kung sino-sinong artista ang sumailalim sa Rhinoplasty procedure at walang masama rito lalo na at ito ang makapagpapasaya at makakapagbigay sa kanila ng confidence.

‘Yun na ‘yon!