Katakam-takam ang alindog: Gabbi Garcia tinutulak sa Miss Universe PH 2025

Pinay na Pinay, at gandang pang-beauty queen. Lalo ngang lumakas ang panawagan ng mga faney na sumabak sa beauty pageant si Gabbi Garcia.

Matapos nga siyang mapanood bilang host sa coronation night ng Miss Universe Philippines 2024, na kung saan ay nakipagsabayan, lumaban talaga ang ganda, kaseksihan niya sa mga kandidata, ang katakam-takam na alindog naman ang nirampa niya sa Instagram.

Panalong-panalo nga ang hubog ng katawan ni Gabbi, na sabi nga, kung kailan naman tag-ulan, at saka siya nagpapainit.

Pang-best in swimsuit nga raw ang kaseksihan ni Gabbi. At kung pag-emote rin lang ang pag-uusapan, hindi rin siya pakakabog talaga.

Mula sa kutis, hubog ng katawan, husay magsalita, kering-keri nga raw ni Gabbi ang maging beauty queen. At sana nga raw, sa susunod na taon ay tuparin na niya ang pangarap ng marami para sa kanya.

Umulan nga ng ‘fire’ emoji sa Instagram ni Gabbi. Na sinundan pa ng mga mensaheng ‘gorgeous’, ‘hottie’, ‘kabogera’, ‘pretty’, ‘ang sexy’, ‘perfect God’s creation’, ‘gym bod’, at kung ano-ano pang bonggang adjective, ha!

Sabi nga, next Miss Universe Philippines ang datingan ni Gabbi, at huwag niyang sayangin ang pagkakataon na `yon.

“Grabe ang katawan, bongga ang workout!”

“Ang ganda ng skin tone, pang-Pinay beauty queen talaga.”

“Gabby is such a hottie! No doubt!”

“Nagpapraktis na siya sa swimsuit competition oh!”

“Gabby Garcia, 25, Philippines! Bagay, di ba?”

“Pang-MUPh 2025 oh!”

Well, why not? Lalo na ngayon at wala na ring age, height requirements, di ba?