John Paul Bullido, Benie Tabaco-an inupakan ginto sa 2024 ROTC Games

BACOLOD CITY – ITINALA nina John Paul Bullido ng Capiz at Benie Tabaco-an ng Antique ang mabilis na knockout Huwebes ng hapon upang angkinin ang kanilang mga unang gintong medalya sa pagsabak sa boxing competition ng 2024 Philippine Reserve Officers Training Corps (ROTC) Games na ginanap sa Robinsons Mall.

Pinakawalan ng 19-anyos na BS Electronic Technology sa Roxas City at 6-footer na si Bullido ang malakas na right hook upang paluhurin at tuluyang mabilangan si Vaness Libo-on ng Calbayog City sa 1:32 minuto ng Philippine Army lightweight bout para sa Referee Stopped Contest (RSC-KO).

“First time ko po ito lumaban sa ROTC pero naglalaro na po ako sa iba’t-ibang boxing tournament sa amin. Dream ko po na maging miyembro ng national team kaya agad ako sumali dito,” sabi ni Bullido, na idolo ang Ukranian figher na si Vasilli Lomachenko at Tokyo Olympics bronze medalist na si Eumir Felix Marcial.

Hindi naman nagpaiwan ang 22-anyos na University of Antique Political Science student na si Tabaco-an na nagawa na dominahin ang unang round bago binigyan ng kombinasyon ang nakatapat na si Jobert Caramihan ng Capiz City sa 23 segundo ng ikalawang round tungo sa kanyang unang gintong medalya sa isang malaking torneo.

“Nakahiligan ko po ang boksing kasi gusto ko po maging miyembro sa national team,” sabi ni Tabaco-an.

Nagwagi din ang 19-anyos na dating Wushu combat artist na si James Darwin Masangya na BIT Automotive student sa Capiz State University sa unanimous decision kontra Jhunren Ignacio ng WVSU, 5-0.

“Dati po akong naglalaro sa wushu pero lumipat po ako sa boksing kasi wala masyado laro dito sa probinsiya ng wushu,” sabi nito.

Wagi din ang 23-anyos na si Gilbert Vere Jr na BS IT sa Calayog City – Western Visayas State University sa pagtala ng unanimous decision kontra Christian Moises, 5-0, para makamit ang una nitong gintong medalya at makausad sa pinakauna nitong pagtuntong sa ROTC Games National Finals.

“Gusto ko po kasing makatulong sa pamilya ko kaya po sinusubukan ko dito sa boxing. Gusto ko po maging tulad ng mga Olympian natin,” sabi ni Vere, Jr. (Lito Oredo)