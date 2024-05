HINDI maitago ni Alas Pilipinas team captain Julia Melissa ‘Jia’ Morado De Guzman mangilid ang luha habang katabi nito ang kakampi na si Ann Angel Canino matapos na mapabilang sa pinakamahusay na Top 6 players sa pagtatapos ng 2024 Asian Volleyball Confederation (AVC) Challenge Cup sa makasaysayang Rizal Memorial Coliseum nitong Miyerkoles.

Ito ay matapos na kilalanin si De Guzman bilang Best Setter habang Best Opposite Hitter naman si Canino sa pagbitbit sa Alas Pillipinas sa pagtatala ng kasaysayan sa una nitong pagwawalis sa Pool A pagpasok sa semifinals at pagwawagi ng tansong medalya sa internasyunal na torneo.

Una muna gumawa ng bagong marka ang Alas Pilipinas sa pagtatapos sa ikatlong puwesto matapos muling biguin ang Australia sa mga iskor na 25-23, 25-15, 25-7, at iuwi ang bronze medal nitong Miyerkoles ng gabi, Mayo 29.

Sa kanyang pagpapakita ng liderato at direksiyon sa halos dalawang linggo lamang nagsama-sama na koponan ay naiukit ni De Guzman ang kanyang pangalan sa makasaysayang kampanya ng Alas Pilipinas sa Asian volleyball sa pag-uwi sa kanyang pinakaunang medalya bilang Best Setter.

Hindi maikakailang puso at kaluluwa ng koponan, inialay ng kapitan ng Alas Pilipinas ang pagkilala sa lahat ng mga kasamahan sa pambansang koponan na nagtulong-tulong upang putulin ang 63 taon na pagkauhaw sa medalya sa kinaaaniban na AVC.

“Hindi ko po makukuha ang karangalan kung hindi sa tulong ng mga kasamahan ko. Para din po ito sa kanila dahil sa kanilang buong pusong pagsasakripisyo at pag-aalay ng kanilang serbisyo para sa bansa natin,” sabi pa ni De Guzman sa pinaghalong manlalaro mula sa UAAP at PVL standouts na dalawang linggo nagsanay bago ang torneo.

Ikinatuwa din ni De Guzman ang pagkakapili sa unang pagkakataon na naglaro sa national team na si Canino, na nakuha ang pagiging Best Opposite Hitter. Tinalo ng manlalaro mula sa De La Salle University ang iba pang karibal mula sa siyam na iba pang bansa sa pagpapakita ng kanyang kahusayan.

Samantala’y si Nguyen Thi Bich Tuyen ng back-to-back champion Vietnam ang nag-uwi ng Most Valuable Player award, habang ang kanyang teammate na si Le Thanh Thuy ay nagtagumpay sa isa sa Best Middle Blocker awards, kasama si Yakimova Yuliya ng Kazakhstan.

Nakuha ni Australia captain Caitlin Tipping at Kazakhstan skipper Sana Anarkulova ang Best Outside Hitters.

Ang kumukumpleto sa listahan ng mga awardee ay ang Best Libero na si Nguyen Khanh Dang ng Vietnam. (Lito Oredo)