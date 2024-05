Jeraldine Blackman ‘di na susundan dalawang anak

Bukod sa innate humor ng Pinay nurse turned viral content creator na si Jeraldine Blackman, malaking factor kung bakit kinagat ng milyong-milyong Pinoy ang mga content postings ng The Blackman Family from Australia ang dalawang cute na cute at bibong mga anak niya sa jolly Australian husband niyang si Josh Blackman na sina Nimo, 5; at Jette, 4.

Patok ang mga daily banters nilang pamilya, lalo na ang mga kulitang eksena ng mag-inang Je at Jett o kaya naman ay ang authentic father-daughter ‘arguments’ nina Daddy Josh at Jette.

Once in a while ay may mga cute at heartwarming moments din ang magkapatid na lalong nagpapa-endear sa kanila sa mga tagasubaybay nila.

Malalaki na rin naman ang mga bagets at in her 30s lang si Jeraldine kaya tila kaya pang umisa. Kaya naman iyon ang naging laman ng biro namin kay Jeraldine nang maka-face-to-face tsikahan namin siya sa Headquarters ng now-15-year old Beautederm Corporation.

Jeraldine, accompanied by the vivacious Jette, was there para sa contract-signing niya as endorser ng tatlong bagong produkto ni Beautederm CEO Miss Rhea Tan.

“Di n’yo na ba susundan ang mga cute n’yong bagets?” tanong namin.

“Ay, no! Straight no!” emphatic na saad ni Jeraldine. “Ang hirap, eh. Ang hirap-hirap kasi. Saka sa totoo lang, may heart problem kasi ako. Sabi naman ng cardiologist ko, we can have another baby but scared ako… natatakot ako kasi may aneurism ako saka ang dami kasing complications kapag buntis ka. ‘Yon ang first reason.

“Ang second reason, ayoko na talaga. Pagod na me,” natatawang patuloy niya.

“Okay sana ‘pag may yaya. Ang yaya ko lang doon [sa Australia] ‘yong nanay ko, eh.”

Afford n’yo naman na, sundot namin.

“Ay, hindi. Ang mahal doon. Kaya tama na. At saka ayoko nang bumalik doon sa pagtse-change ng diapers, pagbe-breastfeed…”

Kung tagasubaybay ka nila, alam mong matagal nang wish ng bunso nilang si Jette na dito na sila manirahan sa Pilipinas. Mas enjoy kasi si bagets sa carefree culture ng Pinoys. Ewan lang namin kung nagbago na ang isip niya bilang sa last content nila, naka-experience ng brownout si Jette at init na init siya. Haha!

Pero ayon kay Jeraldine, desidido silang mag-asawa na sa Australia pagtapusin ng pag-aaral ang mga bata. Plus, feeling nila ay mahihirapan ang mga bata na mag-adjust sa buhay dito kung talagang totohanan na at hindi baka-bakasyon lang.

Samantala, kilig na kilig si Jeraldine na magkaka-solo billboard na siya sa mga main thoroughfares courtesy of Beautederm. Just like many Pinoys, pangarap niya rin daw niya ‘yon pero never niya inisip na magkaka-totoo at all.

Hindi inakala ni Jeraldine na ang pagko-content creation pala ang maglalapit sa kanya sa noo’y mga tila suntok-sa-buwan dreams niya. Dahil sa mga video uploads niya, naging fan ng pamilya niya si Miss Rhea at tila serendipitously, nakagamit na raw siya ng ilang Beautederm products noon courtesy of her cousins —and she loved them— not knowing na makikilala niya one day ang may-ari nito at aalukin siyang maging endorser. (Anna Pingol)