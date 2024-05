Ebidensiya muna bago ngawngaw

Panahon na para maging maingat ang lahat sa pagpapakalat ng impormasyon lalo na sa social media.

Anumang pahayag nating walang legal na basehan ay maaring

bumagsak sa cyber libel.

Nagaganap ang cyber libel o online defamation kapag ang mga pekeng pahayag ay nakasisira sa reputasyon ng isang tao o organisasyon.

Maaari ring kumalat agad ang mga pahayag na ito at magdulot ng mahabang epekto sa personal o propesyunal na buhay ng isang tao.

Kaya importanteng maging maingat sa kung ano ang ating sinasabi o ibinabahagi online at patunayan ang impormasyon bago ito isapubliko.

Ito ay bunsod ng sinapit ni Doc Tony Leachon na sinampahan ng kasong cyberlibel sa National Bureau of Investigation ng Bell-Kenz Pharma Inc dahil sa anila’y “malicious, reckless, and baseless” accusations nito sa kompanya.

Nag-uğat ang kaso kay ni Leachon, isang heath advocate at kilala sa medical community nang akusahan nito ang Bell-Kenz na sangkot sa “unethical practices”.

Isa sa mabigat na bintang ni Dr Leachon sa Bell-Kenz ay sangkot ito sa multi-level marketing at pyramiding schemes gayundin ay nag-aalok ng mga magagarbong incentives sa mga doktor na magrereseta ng kanilang gamot.

Mga whistleblowers ang sinasabi ni Dr. Leachon na lumapit sa kanya at nagkumpirma ng mga ibinabato niyang impormasyon sa publiko.

Ang rasong ito ang nagtulak sa kompanya na resbakan ang doktor dahil malinaw umanong hearsay lamang at walang sapat na katibayan ang kanyang mga pahayag laban sa Bell-Kenz Pharma.

Sa isinampang cyber libel case sa NBI sinabi ni Bell-Kenz Corporate Secretary Atty. Joseph Vincent Go na pawang walang basehan ang alegasyon ni Dr Leachon at sa tindi ng kanyang mga paninira ay nagresulta na ito ng pagkasira ng kanilang reputasyon bilang isang mapagkakatiwalaang pharmaceutical company.

Ayon pa sa demanda ng kompanya, hindi lamang ang pangalan ng Bell-Kenz ang nasira kundi nagresulta din ito ng pagkasira sa reputasyon ng mga doktor na mas pinipili na magreseta ng mga gamot na gawa ng Bell-Kenz na 30% na mas mura kaysa sa iba.

Maliban sa cyberlibel ay pinag-aaralan din ng kompanya na ipagharap ng iba pang kaso si Dr. Leachon.

May karapatan ang Bell-Kenz na resbakan si Dr. Leachon lalo na’t malinaw ang pahayag nito na galing sa whistleblower ang kanyang mga ibinibintang sa kompanya na may

mahalagang papel sa kalusugan ng bawat Pilipino.

Sa ganang akin nalantad din kamakailan sa pagdinig ng Senado na ang practice na ibibintang sa Bell Kenz ay ginagawa rin ng malalaki at dayuhang drug companies kaya hindi lamang dapat sila ang imbestigahan ng Senado sa isyung ito kundi ang buong industiya ng pharmaceutical.

Kaya mapapatanong ka na lamang

kung bakit kaya ang Bell-Kenz ang pinupuntirya? Marahil ay malaki itong kompanya at maraming mga magagandang gamot kaya mas pinipili ng mas maraming doktor!