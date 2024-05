Nabalitaan ninyo ‘yung nangyari sa FAMAS?

May isang beteranong aktres– si Eva Darren– na inimbita ng mga organizers para maging presenter. Na-excite si Ms. Eva: Bumili ng damit, nag-ayos, nagbayad pa para makadalo kasama niya ang mga apo. Minemorya ang script ng presentor. Natuwa siya dahil naalala siya, sa kabila ng pagiging matagal nang retirado.

Dumating ang gabi ng parangal. Nasa mesa sa harap ng entablado si Ms. Eva. Sa puntong siya dapat ang magpe-present, nakita na lamang niya– pinalitan na siya sa entablado ng ibang mas nakababatang artista.

Sino ba naman ang hindi maaasar, di ba? Pero ‘di gumawa ng eksena si Ms. Eva, ‘di nagmaktol. Nagpaalam siya, umalis nang tahimik. Kaya lang natin alam na nangyari ang lahat nang ito, dahil sa post ng anak niya– ramdam ang gigil at lungkot, oo, pero hindi nagmumura, hindi nagwawating, diretsong kuwento lang sa nangyari.

Siyempre, nang pumutok ang isyu sa social media, kabi-kabilang sisihan na ang narinig natin, kabi-kabilang palusot. Kesyo hindi raw nahanap si Ms. Eva noong gabing iyon. (Teka, ‘di ba sa harap nga nakaupo, at bumili ng ticket kaya nakalista ang pangalan?). Kesyo unforeseen circumstances daw, nangyayari talaga sa mga event, hindi sadya, pasensya na. (Teka, bakit may poster ng mga presenter na nirelease bago ang gabi ng parangal– at wala doon ang pangalang Eva Darren?)

Gayumpaman, nanghingi ng paumanhin ang mga organizer. Tinanggap ito ng pamilya.

Kahit pa nga napatawad na ng pamilya ang mga organizer, naiiwan sa atin ang pakiramdam: So, ganu’n na lang ‘yun? Kung hindi natin nalaman, itatala na naman ito bilang isa sa mga pangyayaring binastos at inetsapuwera ang isang tao dahil hindi siya kilala, dahil hindi siya kasing-“importante” ng iba? Ito ngang kitang-kitang nagpapalusot na, double down pa rin ang postura ng mga organizer, na parang wala silang ginawang mali; paano pa kung ‘di napansin? Lusot na lang?

Sa kabilang banda naman, kapansin-pansin ang kaugalian ng pamilya sa harap ng mga pangyayaring ito. Magnanimous, gracious, walang drama, walang pagnanasang gumawa ng eksena o maitutok sa kanila nang mas mahabang panahon ang kamera.

Noong halalan ng 2016, may isang salitang ginamit sa kampanya ni Mar Roxas. Umikot ito sa tanong: Ganito ba talaga tayong mga Pilipino– nagmumura, nagwawala, laging naghahanap ng eksena, tila galit na galit palagi, at dahil walang mapagtutukan ng galit, itinututok na lang ito sa kung sino ang unang puwedeng i-cancel? Sa isa’t isa?

O may bahagi pa rin ba sa ating tulad ng pamilya? Na naniniwalang may paraang makitungo sa isa’t isa nang hindi naghahanap ng away? Na kayang umunawa ng kapwa Pilipino? Na alam na sa kabila ng alitan, nasa iisang bansa pa rin tayo, at kailangan nating gumawa nang paraan para magkasundo, dahil iyon lang ang tanging paraan para umusad?

May bahagi pa rin naman tayong tulad ni Eva Darren at ng kanyang pamilya, hindi ba. Disente.