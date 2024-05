Umapela ang Department of Education (DepEd) sa mga pampublikong eskuwelahan na gawing simple at payak ang graduation rites ng mga estudyanteng magsisipagtapos ngayong Mayo hanggang Hunyo.

Sinabi pa ng DepEd na hindi rin kailangan ng magarbong programa at iwasan ang nakasanayang “invited guest” na magpapatagal lamang sa programa at iniiwasan din ang lagay ng panahon na kung saan ay mainit at uulanan naman sa hapon.

Kaugnay naman sa mga trending na pagbibigay ng “money garland” sa mga nagsisipagtapos, walang reaksyon ang De-pEd dahil nasa magulang naman manggagaling ang regalo at nasa sa tao na rin ang batikos.

Asahan umano na magdudulot ito ng “inggit” at mababang pagtingin sa kanilang mga magulang dahil hindi sila nakatanggap ng money garland.

Base sa guidelines ng DepEd, nakatakda ngayong May hangang June ang moving up ceremonies ng mga mag-aaral ng kindergarten, grade 6, 10 at 12 sa public at private schools. (Vick Aquino)