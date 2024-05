Chino Sy-Tancontian, 2 pa bibira sa Paris Sambo meet

MAGTATANGKANG makabalibag ng medalya sa pangmalakasang bakbakan ang three-man delegasyon nina 2019 Southeast Asian Games sambo champions Chino Sy-Tancontian, mixed martial arts fighter Mark “Mugen” Striegl at 2023 Asian & Oceania SAMBO Championship bronze medalist Aislinn Agnes Yap sa 2024 Grand Prix de Sambo de Paris simula ngayong Sabado sa Stade Charléty Salle Charpy Avenue Pierre de Coubertin sa Paris, France.

Nais sundan ni Sy-Tancontian ang kanyang impresibong panalo sa 2024 Dutch Open sa paboritong men’s +98kgs seniors sport division na inaasahang mapapalaban sa mga mas matatangkad na katunggali na ginanap sa Sports Hall ‘Trefkoele Plus’ sa Dalfsen, Netherlands nitong Marso.

Naging malaking tulong sa 23-anyos na UAAP MVP ang naging pagsasanay na ginawa sa bansang Russia upang makakuha ng sapat na mga karanasan patungkol sa naturang pampalakasan, kung saan nakasama nito ang mga pinakamahuhusay na samboist sa dinaluhang training camp.

Nito lamang nagdaang Abril ay bumulsa ng dalawang gintong medalya ang University of Santo Tomas student-athlete sa 2024 Philippine Judo Open sa men’s under-100kgs at men’s open weight division.

Hindi naman nawala sa pagpapakondisyon ang dating UFC at ONE Championship fighter na si Striegl, na abala rin sa paglahok sa iba’t ibang torneo sa lokal at pandaigdigang jiu-jitsu, habang kagagaling lang sa panalo laban kay Paige Alitao nitong unang linggo ng Mayo sa MMA Festival ng Kombat Sports Kalayaan Grappling championship.

Ipagpapatuloy naman ni 2023 Asia and Oceania Sambo Championships bronze medalist Aislinn Agnes ang kanyang dominasyon sa kumpetisyon sa pagsabak sa paboritong women’s under-80kgs seniors sport sambo event.

Ito ang ikalawang sabak sa European kumpetisyon ni Yap na nagawang manalo ng isa pang tansong medalya sa 2024 Dutch Open, na nagawang dominahin ang katatapos lang na 2024 Judo National Open noong Abril nang mapagwagian ang women’s +78kgs at women’s open weight division.

Kumpiyansya naman si Pilipinas Sambo Federation Inc. President Paolo Tancontian na magagawang magtagumpay ng three-man squad sa prestihiyosong kumpetisyon sa Europa kasunod ng patuloy na pagsasanay at sa mga nakalatag na kumpetisyon, lalo pa’t hindi pumapalya ang suporta ng pamunuan ng Philippine Sports Commission (PSC) at ni Sen. Christopher “Bong” Go.

“It was a fruitful and wonderful year for Pilipinas Sambo national team and our athletes to provide our country with numerous honors and medals in the past competitions. We’re hoping that our athletes will remain victorious in this coming international tournament, and hoping to produce more for our country and our pride,” sabi ni Tancontian, na kasama rin sa delegasyon ng grupo.

Nakalinya ring paghandaan ng national team ang kumpetisyon sa Bandung, Indonesia sa Hunyo 6 at ang Asia-Oceania Sambo Championships sa Macao, China sa Hunyo 29-30, habang todo ang paghahanda na isinasagawa ng koponan para sa Asian Indoor Martial Arts Games sa darating na Nobyembre sa Bangkok, Thailand. (Gerard Arce)