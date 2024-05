Carlo Biado, mga katropa sinargo titulo sa 9-Ball

MULING nag-uwi ng karangalan para sa Pilipinas ang mga tigasing Pinoy cue artist na pinangunahan ni former World 9-Ball champion Carlo Biado matapos angkinin ang korona sa katatapos na 2024 CPBA 9-Ball Teams Invitational tournament sa New Taipei City, Taiwan nitong Miyerkoles ng gabi.

Kasama ni 40-year-old Biado sina Johann Chua, James Arañas, Jeffrey Ignacio at Bernie Regalario para payukuin ang mga pambato ng Chinese Taipei na sina sina Ko Ping Chung, Chang Jung Lin, Chang Yu Lung at Wu Kun Lin at Ko Pin Yi.

Balikatan ang naging labanan nina Biado at Lin kung saan ay umabot sa hill-hill game bago nakuha ng Pinoy ang panalo (7-6).

Nakaungos agad ng apat na racks si Biado bago nakasagot ng panalo si Lin, 4-1.

Nakopo ni Biado ang sixth frame pero sumargo ng tatlong sunod na panalo si Lin para tapyasin sa isa ang hinahabol, 5-4.

Nauna sa puruhan si Biado, 6-4, pero naitabla ito ni Lin sa 6-6 bago tuluyang nakuha ng una ang panalo.

Tinalo rin ni Ignacio si Lung sa singles, habang yumuko sina Chua at Aranas sa doubles laban kina P.Y. Ko at P.C. Ko, (2-7).

Natalo rin si Regalario kay Wu Kun Lin pero sa bandang huli ay ang pambato ng Pilipinas ang nag-uwi ng korona.

Naipadala sina Biado, Chua, Arañas, Ignacio at Regalario dahil sa mga ipinakitang tikas nito sa mga nagdaang billiards tournaments.

Si Chua ay two-time All-Japan Championship winner at miyembro ng PH team na nanalo sa 2022 World Team Cham­pionship kasama sina Biado at former women’s WPA world champion Rubilen Amit.

Nanguna rin si Chua sa 2023 World Cup of Pool kasama si Arañas.

Pinangunahan naman ni Ignacio ang 2024 Indonesia International 10-Ball Open sa Jakarta, Indonesia na ginanap noong Enero.

Naging runner-up kay Biado sa 2nd Chinese Taipei Open 9-Ball Pool Championship si Regalario. (Elech Dawa)