Busugin ng malasakit ang ating mga kababayan ngayong World Digestive Health Day!

Sa pagdiriwang ng World Digestive Health Day ngayong Mayo, mahalagang paalalahanan natin ang bawat isa tungkol sa kahalagahan ng tamang nutrisyon sa pagpapanatili ng malusog na digestive system. Ayaw nating may Pilipinong nagugutom!

Bilang Chairperson ng Senate Committee on Health, naniniwala po ako na malaki ang ambag ng mga simpleng pagkain na nagbibigay ng sustansya at ligaya sa ating mga kababayan. Isang halimbawa rito ay ang lugaw, na hindi lamang pampainit ng tiyan kundi isang simbolo rin ng pagkalinga sa panahon ng pangangailangan.

Sa ilalim ng liderato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maraming inisyatiba ang isinagawa para mapabuti ang kalusugan ng mga Pilipino. Nariyan ang School-Based Feeding Program, kung saan namamahagi ng masustansyang pagkain sa mga batang malnourished sa mga pampublikong paaralan.

Nariyan din ang pagpasa ng Republic Act No. 11148, na kilala rin bilang Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act, na naging isang mahalagang hakbang sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga ina at bata, lalo na sa mga kritikal na unang yugto ng buhay.

Samantala, patuloy naman ang aking Malasakit Team sa aming palugaw sa mga ospital na may Malasakit Center sa buong bansa. Bahagi ito ng ating mas malawakang pagsisikap na masiguro ang kalusugan at nutrisyon ng bawat Pilipino.

Kabilang sa mga ospital na nabahaginan na natin ng ating palugaw nitong nakaraang linggo ay ang Pasay General Hospital, Ospital ng Parañaque, Research Institute for Tropical Medicine, Tondo Medical Center, Cebu City Medical Center, Southern Philippines Medical Center sa Davao City, Philippine National Police General Hospital, at Quezon Memorial Medical Center.

Ang ating feeding initiatives ay simbolo ng ating kolektibong diwa ng bayanihan. Ngunit hindi lamang ito simbolo ng ating malasakit. Epektibo rin ang simpleng lugaw bilang source of energy para sa ating mga pasyente at healthcare workers.

Maliban sa pamamahagi ng pagkain sa ating mga kababayan, patuloy rin tayo sa pagtulong sa mga nangangailangan.

Noong May 23, kami ay tumulong sa humigit-kumulang 1,000 na displaced workers sa Maynila katuwang sina Mayor Honey Lacuna at Vice Mayor Yul Servo Nieto. Ang mga manggagawang ito ay makakatanggap din ng pansamantalang trabaho mula sa gobyerno sa pakikipagtulungan natin sa DOLE.

Sa sumunod na araw, May 24, binisita naman natin ang ating mga kababayan sa Lucena City, Quezon at pinangunahan ang pagkakaloob ng tulong sa 2,000 mahihirap na residente, na nakatanggap din ng tulong mula sa programang ating sinuportahan kasama ang local government. Dagdag dito, sinuportahan din natin ang 500 residenteng nawalan ng hanapbuhay roon.

Noong May 26 naman, naimbitahan tayo bilang Guest of Honor at Speaker sa 2024 Jinseo Arigato International Film Festival sa Nagoya, Japan. Sa harap ng mga kababayan natin sa Japan, tinanggap natin ang parangal na “Champion of Life, Hero of the Year” award bilang pagkilala sa ating patuloy na pagmamalasakit sa mga nangangailangan at pagsusulong na mailapit pa ang serbisyo ng pamahalaan sa taumbayan. With or without an award, patuloy ang ating tanging bisyo na magserbisyo!

Noong May 28-29, sinuportahan natin bilang Chair ng Senate Committee on Sports at kapwa atleta ang Team Alas Pilipinas na nakakuha ng bronze medal sa Asian Volleyball Confederation (AVC) Challenge Cup na ginanap sa Manila City. Bilang pagkilala sa kanilang magandang performance, isinusulong natin kasama ang Philippine Sports Commission ang pagbigay ng financial support sa bawat kwalipikadong atleta at coach sa kanilang koponan.

Suportahan natin ang ating mga atleta at enganyuhin ang mga kabataan to get into sports, stay away from illegal drugs and keep healthy and fit!

Kahapon din ay bumisita tayo sa Kayapa, Nueva Vizcaya upang pangunahan ang inagurasyon ng Super Health Center doon at pati na rin ang bagong Municipal Building na ating isinulong na mapondohan noon. Namahagi rin tayo ng tulong sa higit kumulang 500 na nawalan ng trabaho bukod sa programa ng DOLE na naipamahagi sa kanila. Nagpapasalamat ako sa pagkilala sa akin bilang adopted son ng bayan at pinangalanan akong “Lacbongan”, hango sa pangalan ng isang magiting na lider ng tribung Kalanguya.

Tuluy-tuloy rin ang aking Malasakit Team sa pag-alalay sa ating mga kababayang nangangailangan tulad ng 12 biktima ng sunog sa Minglanilla, Cebu na ating tinulungan.

Nagbigay rin tayo ng tulong sa 538 na mahihirap sa San Isidro, 500 sa Cabiao, at 1,148 sa Rizal, Nueva Ecija, katuwang si Congressman GP Padiernos; 650 sa Trece Martires City, Cavite kasama ang mga local officials; 70 senior citizens sa Binangonan, Rizal, kasama si Cong Mila Magsaysay; 1,300 sa Sta. Cruz, Laguna, kasama si Vice Governor Karen Agapay; at 200 sa Pasig City.

Tumulong din kami sa maliliit na negosyante tulad ng 30 sa San Francisco at 38 sa San Ricardo, sa Southern Leyte kasama sina Governor Damian Mercado, Mayor Roy Salinas at Mayor Benedicta Tiaozon; 28 sa Masbate City, kasama si Mayor Socrates Tuason at Board Member Allan Cos; at 100 sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Nakatanggap din ang mga ito ng tulong pangkabuhayan mula sa gobyerno.

Tumulong din tayo sa mga nawalan ng trabaho tulad ng 177 sa Masinloc, Zambales kasama si Cong. Bing Maniquiz; 500 sa Malabon City, kasama si Cong. Jaye Lacson Noel; 56 sa General Trias City, Cavite kasama si Provincial Board Member Morit Sison; 500 sa Parañaque City, kasama si Congressman Gus Tambunting; 73 sa Muntinlupa City, kasama si Councilor Raul Corro; at 531 sa Santa Ignacia, Tarlac, kasama si Governor Susan Yap. Isinulong din nating makatanggap sila ng pansamantalang trabaho.

Nagbigay rin kami ng dagdag na suporta sa 237 TESDA graduates sa Iligan City; at 300 sa Ormoc City, Leyte.

Mula May 22 hanggang 25, sinuportahan ko ang mga sports festivals Mindanao State University branches sa Maigo at Iligan City sa Lanao del Norte kasama ang PSC at ang tanggapan nina Sen. Sonny Angara at Sen. Pia Cayetano.

Naisagawa na rin ang inagurasyon ng Super Health Center sa San Jose, Romblon at San Jose, Dinagat Islands; at groundbreaking naman sa Mahayag, Zamboanga del Norte para mailapit ang serbisyo medikal sa mga komunidad.

Nitong May 28, namigay rin tayo ng tulong sa 500 pamilyang apektado ng pagbaha dulot ng bagyong Aghon sa Lucena City, Quezon. Nakiramay rin tayo sa namatayan doon at nagbigay ng tulong sa kanila. Nakisama rin kami sa kanilang Pasayahan Festival sa araw na iyon sa aming pagnanais na mag-iwan ng ngiti sa oras ng kanilang pagdadalamhati.

Patuloy nating suportahan ang isa’t isa tungo sa isang malusog, malakas at ligtas na bansa. Tandaan natin na ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino!

Ako po ang inyong Mr. Malasakit Senador Kuya Bong Go na handang magserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos!