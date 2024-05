Bronny James dehins kakalas sa NBA Draft

MANANATILI ang pangalan ni Bronny James sa NBA Draft.

Puwedeng magsama ang mag-amang Bronny at LeBron sa liga, kundi man sa isang team.

“He’s a really good prospect who has a lot of room for growth,” bida sa ESPN ni Rich Paul, CEO ng Klutch Sports Group.

Si Paul ang agent ni LeBron, pupunta pa ba sa iba ang anak?

Kinumpirma din ni James ang balita sa kanyang social media accounts.

“Bronny staying in Draft!” all-caps na caption ni LeBron sa kanyang Instagram story.

Isang taon si Bronny sa college basketball sa Southen California, nag-average ng 4.8 points, 2.8 rebounds at 2.1 assists per game nitong nakaraang season.

Naka-25 games siya, lumiban sa umpisa ng season matapos ma-diagnose ng congenital heart disease. Inabot siya ng cardiac arrest sa isang summer workout.

Binigyan siya ng mga doktor ng go-signal na maglaro ng NBA-style game, sumali na si Bronny sa NBA draft combine. (Vladi Eduarte)