Belle Mariano binida poster, title ng concert

Finally, na-reveal na ang title ng upcoming birthday concert ni Belle Mariano.

Naganap ang announcement sa social media post ni Belle at ng mga account ng ABS-CBN kung saan hindi lang title ang na-reveal dahil pati ang official poster ng concert ay binida nila.

Sey sa caption, “Are you ready for the BEst party?

“Get ready to celebrate ‘BELIEVE: The Belle Mariano Birthday Concert’ at The Theatre at Solaire this July 13, 2024

“To all the beloved, start BElieving.”

Siyempre umulan ng pagbati sa comment section ng kanyang post mula sa kanyang mga fan at kaibigan sa showbiz.

Kahit wala pang comment ang kanyang ka-love team na si Donny Pangilinan ay paniguradong supportive naman daw ito.

Umaasa nga ang mga DonBelle fan na isa si Donny sa mga ia-announce na guests sa nasabing birthday concert ni Belle.

Inaabangan na nga pala ng DonBelle fans ang paglabas ng tickets para sa concert ni Belle.

For sure, ubusan daw agad ito, ha!

Bonggels! (Byx Almacen)