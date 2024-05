Nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para du¬malo at magsalita sa 21st International Institute for Strategic Studies (IISS) Sangri-La Dialogue.

Mula sa kanyang dalawang araw na state visit sa Brunei ay dumeretso ang Pangulo sa Singapore para sa pandaigdigang aktibidad na dadaluhan ng lider ng iba’t ibang bansa, defense ministers at industry players mula sa 40 bansa.

Sinabi ng Pangulo na ilalahad niya ang posisyon ng Pilipinas sa depensa at diplomasya, at ang commitment ng kanyang gobyerno na sumunod sa mga pandaigdigang patakaran sa harap ng geopolitical tensions sa Indo-Pacific region. Ang pag-imbita aniya sa Pilipinas ay isang patunay na kinikilala ng mga organizer ang mga hamon at pagsubok na hinaharap ng Pilipinas.

“So, what I will present in the Sangri-La forum is going to essentially explain the position of the Philippines for both legally and geopolitically and diplomatically, and how we see the ways forward the Philippines and for the region,” anang Pangulo. (Aileen Taliping)