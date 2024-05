Mga ka-Misteryo narinig niyo na ba ang Agartha, isang kaharian sa loob ng ating planeta kung saan matatagpuan ang advanced at ancient beings na punung-puno ng wisdom at makabagong teknolohiya.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Sa ating programa sa DZRH Gabi Ng Misteryo naging panauhin natin si Wendell, ang nagsabing narating niya ang Agartha sa pamamagitan ng astral travel.

Misteryo: “Ano ang ipinakita nilang image sayo nang makapasok ka sa Agartha? Anu-ano ang mga hitsura nila?”

Wendell: “Malalaki sila! May maliliit at may malalaking nilalang. Nakita ko silang may kulay-asul ang balat, may mahaba ang leeg, may mahaba ang paa, may maikli ang height, may berde ang katawan, may mahabang tenga, may lumilipad, may mga spaceship, may malalaking building at matitingkad ang kulay at advanced ang technology.”

Misteryo: “Para palang Biringan itong Agartha ano?”

Wendell: “Ang Biringan ay extension na yan ng Agartha.”

Misteryo: “So para palang may portal from Agartha to Biringan?”

Wendell: “Biringan to Tibet, Tibet to Russia, Russia to China, China to US.”

Misteryo: “So may mga lagusan na?”

Wendell: Meron din sa Egypt talagang maraming lagusan. Bakit hindi makita ang lagusan kasi advance technology sila at nakikita nila kung may papasok.”

Misteryo: “Binabawalan bang may makapasok sa Agartha?”

Wendell: “Hindi pwedeng pumasok kasi ayaw nila ng karahasan sa loob. Saka dadaan ka sa Dalai Lama sa Tibet.” So kailangan din mag-courtesy call kay Dalai Lama bago makapasok sa Agartha.

Kayo mga ka-Misteryo meron ba kayong nasagap na mensahe mula sa Agartha?

Abangan sa Sabado June 1, 2024 saktong alas-10-11 PM sa Gabi Ng Misteryo.

Pag-usapan natin ang mensahe ng Agartha mula sa nilalang na si Sage Maharshi. Si Maharshi ay nakausap ko via 2-way channeling at mapapanood ang kabuuan sa aking YouTube Channel: ReyTSibayan Adventures.

Sa Inyong mga karanasang kababalaghan at misteryo, Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com.

Bisitahin ang ating humble website: ReyTSibayan.Com at abante.com.ph.