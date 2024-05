Makakakain na ng libre at may tulugan pa ang mga gumagalang aso at pusa matapos maglagay ng feeding stations makaraang maantig ang puso ng isang pet lover dahil sa nakita ang mga ito na nagma-malling pa.

Kaya naman nagpalagay ng compassionate treatment para sa mga aspin at puspin ang may-ari ng Limketkai Center sa Cagayan de Oro para sa mga nagagawi sa kanilang mga mall.

Sinimulan ng Ayala Malls ang pagbibigay ng compassionate treatment para sa mga aspin at puspin at ngayon ay ikinalat na rin sa Limketkai Mall ang ilang feeding stations para sa mga hayop na walang tirahan na puwedeng pansamantalang makisilong, makakain at makainom.

Makikita ang ilan sa mga feeders sa North Concourse, Rosario Strip, malapit sa Figaro Coffee, sa harap ng Gastro Food Park, at sa may Milestone Coffee. May ilang feeders din na matatagpuan sa South Entrance, East Entrance at L2 East Concourse.

Talagang animal lover ang may-ari ng mall dahil natuwa sa nakita ang mga galang hayop na mabilis na pumapasok sa mall para makaiwas sa pagsita ng guard at nakitang nag-iikot at nagpapalamig lamang.

Siniguro naman ng pamunuan ng mall na mananatiling puno ng masustansyang pagkain at malinis na tubig ang kanilang itinayong feeding stations para sa mga aso’t pusang gala. (Vick Aquino)