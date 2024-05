Allein Maliksi ‘pader’ ang tingin sa Ginebra

Semis Game 7 Biyernes:

(FPJ Arena/San Jose City, Batangas)

7:30pm – Ginebra vs Meralco

(*Serye tabla 3-3)

RAMBULAN ang Ginebra at Meralco sa San Jose, Batangas sa winner-take-all Game 7 ng PBA Philippine Cup semis ngayong Biyernes.

Taya sa FPJ Arena ang huling tiket sa finals laban sa naghihintay nang defending champion San Miguel.

Nagbuhol sa tigatlong laro ang serye nang itakbo ng Bolts ang 86-81 win sa Game 6 noong Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.

Bigo sina Christian Standhardinger, Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Maverick Ahanmisi, Stanley Pringle na isara ang series, kagandahan ay nauna sila sa 3-2 kaya may isang tsansa pa.

“Best two words in sports: Game 7,” ang tipid pero malaman na deklarasyon ni coach Tim Cone paglabas ng dugout, hindi na pinahaba ang ambush interview.

Tuwing magtatangkang bumalik ang Gins ay laging may sagot sina Bong Quinto, Allein Maliksi, Chris Newsome. Naglista ng 7 blocks ang Bolts, tatlo kay Cliff Hodge na nakipagsalitan kina Raymond Almazan at Brandon Bates sa pambubulabog kay Standhardinger bagaman tumapos pa rin ang Ginebra workhorse ng team-high 19 points tulad ng produksiyon ni Aguilar.

Hindi na bago kay Maliksi ang husay ni Cone bilang winningest coach ng liga. Nagkasama sila sa Star Hotshots noong 2013, ang grand slam season ng ngayo’y Magnolia.

“Sabi nga ni coach Tim, we fought a lot of Game 7s. When it comes to a do-or-die nasa players na talaga,” anang gunner na pumutok ng 12 sa fourth quarter matapos ang scoreless first half. “Kung paano mag-e-execute, alam n’yo na lahat – lahat ng gameplan ng kalaban, lahat ng binabatong depensa.”

Backup lang noon si Maliksi kina James Yap at Marc Pingris sa Hotshots, ngayon ay siya na ang veteran gunner ng Meralco.

Babangga daw sila sa pader kay Cone.

“Very hard talaga na kalaban si coach Tim kasi he’s a genius in terms of coaching, system and strategy,” dagdag ng 36-year-old product ng UST. “Sila ni (Ginebra assistant) coach Richard (del Rosario), ‘yung tandem nila magaling talaga. Imagine how many championships and ‘yung percentages of winning nila, ‘di ba?” (Vladi Eduarte)