Alex Diaz bongga lambingan sa British actor

Finally ay mapapanood na rin sa Pilipinas ang pinaghirapang pelikula ni Alex Diaz, na ginawa sa ibang bansa.

Yes, bidang-bida nga si Alex sa much-anticipated musical film na ‘Glitter & Doom’, na isang fantastical summer romance, na hango sa iconic hits ng Grammy Award-winning, trailblazing ‘Indigo Girls’.

Mula ito sa direksiyon ni Tom Gustafson, na kuwento tungkol sa pag-ibig, identity, and the pursuit of dreams.

Sa ‘Glitter & Doom’ ay gumaganap si Alex bilang si Glitter, a carefree circus performer whose world collides with that of struggling musician na si Doom, na ginagampanan naman ni Alan Cammish, isang British actor.

At ang kanilang love-at-first-sight connection ay nauwi sa summer journey filled with camping trips, late-night conversations, and innovative song-and-dance numbers.

At bongga ang movie na ito, dahil kasama rin ang mga aritsta mula Amerika na sina Lea DeLaria (‘Orange is the New Black’),Tig Notaro (‘Army of The Dead’), Peppermint, as themselves.

Ang ‘Glitter & Doom’ nga ay celebration ng Pinoy talent and creativity. Kaya sana nga raw ay suportahan ito ng mga Filipino audiences.

Bongga rin ang chika ng Variety sa performance ni Alex.

“Alex Diaz has a beautiful, strong voice to match the brilliance of the deeply felt music and lyrics.”

At siyempre, sa trailer pa lang, bongga na agad ang lambingan, halikan ng mga bida Sa true lang, may halong kilig ang titigan, himasan, lalo na ang halikan ng mga bida, ha! (Dondon Sermino)