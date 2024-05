3 katao tinangay ng alon sa Quezon

TATLONG mangingisda ang naiulat na nawawala matapos tangayin ng alon ang kanilang bangka dahil sa nagdaang bagyong Aghon sa bayan ng Burdeos sa lalawigan ng Quezon, ayon sa Philippine Coast Guard (PCG) nitong Huwebes.

Ayon sa PCG, ang MBCA Mike Denmark ay naiulat na nawawala sa Brgy. Calutcot noong Lunes.

“According to local residents in the area, the motorbanca was boarded by three persons, including its caretaker,” ayon sa PCG.

Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasaga­wang search and rescue ope­ration upang mahanap ang nawawalang mga mangingisda. (Carl Santiago)