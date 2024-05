2 escort ni Tolentino tiklo sa ilegal na police badge

Arestado ang dalawang tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA matapos na mahuli ng Highway Patrol Group-National Capital Region (HPG-NCR) na nag-e-escort sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan kahapon sa Parañaque City.

Ang dalawang tauhan ng MMDA na hindi muna pinangalanan ay nahuli dahil sa paggamit ng ‘Police at Master Rider Badge marking’ sa kanilang motorsiklo.

Ayon kay HPG NCR Director Police Col. Neil Francia, nahuli ang mga ito sa isinagawang ‘Operasyon Wastong Hagad’ sa Diokno Ave­nue, Parañaque City.

Sinabi ni Francia na ang dalawang escort na nakatalaga sa traffic aide unit ng MMDA ay pinayagang magbigay ng seguridad kay Senator Francis Tolentino.

Lahat kasi ng gumagamit ng blinker at wangwang ay pinapara ng mga tauhan ng HPG-NCR bilang pagtupad sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawal ang paggamit nito.

Doon nalaman na hindi pala mga pulis ang 2 escort kundi mga tauhan ng MMDA kaya agad silang pinigil.

Ayon kay Francia, puwede namang mag-escort ang MMDA sa mga opisyal ng pamahalaan pero ang paggamit ng police markings at hindi ka naman pulis ay ipinagbabawal.

Kasong usurpation of authority at illegal use of uniform insigma ang kinakaharap ng dalawang tauhan ng MMDA na ngayon ay nakakulong sa HPG-NCR sa Camp Crame. (Edwin Balasa)