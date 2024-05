Walang pakialam sa mga basher: Wala akong inaapakang tao! – Diwata

Iba na rin talaga ang mundo ng entertainment. Hindi makakailang magka-level na halos ang mga mainstream showbiz stars at ilang mga sumikat dahil sa social media.

Noong Martes, sa premiere night ng ‘Seoulmeyt’ ni Direk Darryl Yap, ang daming imbitadong social media stars. Sanay na kami na ‘pag premiere ni Direk Da, marami talaga siyang imbitadong taga-socmed. It’s his way of giving back siguro dahil bago naman siya namayagpag sa mainstream, sa Facebook siya talagang humataw nang todo via his VinCentiments’ page.

Isa sa mga internet stars na tinilian noong Martes ng gabi ng crowd sa SM North EDSA ay si Diwata, ang dyosa ng pares, na nagpaunlak nang maikling interview sa amin backstage.

Aniya, hindi pa raw sila nagmi-meet ni Direk Darryl at hindi pa sila personal na magkakilala pero may mga common friends silang nag-uugnay sa kanila at ang mga ‘yon nga daw ang nag-imbita sa kanya sa premiere night.

Patunay na iba na rin ang mundo niya. Pa-attend-attend na ng mga showbiz events at higit sa lahat, regular na nga siya sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’. Hindi na kami magugulat kung isang araw, may pelikula na rin siya.

Enjoy raw siya sa mga bagong nararanasan niya ngayon na karamihan ay first time.

“Ang sarap ng pakiramdam na napapansin ka ng tao habang naglalakad ka, ‘Ay, Frida, napanood kita sa ‘Batang Quiapo’. Ang sarap ng feeling na may gumaganun na sa akin na dati naman, wala,” masayang tsika niya sa amin.

Frida ang pangalan ng character niya sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

“Tapos, heto ngayon sa premiere night, ang saya-saya pala dito,” patuloy niya.

Pero kahit anong busy raw niya ay hinding-hindi niya iiwanan ang pagpa-pares dahil doon naman daw talaga siya nakilala.

“Kung kayang pagsabayin ‘yong negosyo saka ‘yong showbiz, bakit hindi. Kung kaya ng oras ko. Pero priority ko pa rin ang negosyo ko,” sey niya.

In fact, magbubukas na ang second branch ng paresan niya sa Quezon City this coming June 2. When asked kung ilang branches ba ang pangarap niyang magkaroon, 50 daw!

“Ang target ko, 50 branches within five years. Meron na tayong dalawa, so meron pa tayong 48 [na bubunuin] Haha!”

But given na nakapasok na siya sa showbiz, sino pa kaya ang dream niyang makatrabaho in the future?

“Andiyan sina Marian Rivera, si Gabby Concepcion, saka si Piolo Pascual. Sila ‘yong mga napapanood ko dati.”

In fairness, ang humble pa rin ni Diwata, ha. Wala kaming naramdamang ere nang kausap namin siya. Unlike ‘yong isang malaswang internet star na ang daming alalay lagi at hinahawi pati kaming mga reporters. Di ba, Dondon Sermino?

“Wala namang dapat magbago,” say ni Diwata. “Kasi siguro, nagkaroon lang ako nang konti pero hindi pa naman ako mayaman.”

Gayunpaman, dahil sikat na nga kaya may mga suking bashers na rin talaga siya. At ang isa sa ibinabatong intriga sa kanya ay ‘yong namimili siya ng ka-collab. Mga sikat lang daw ang pinagbibigyan n’ya.

“Ako maliit man o malaki, willing ako [makipag-collab], wala akong pinapaboran. Nagkataon lang na ‘yong mga napanood nila, naka-schedule sila, may appointment.

“Willing naman ako, ke kilalang vlogger, hindi kilala, willing naman ako basta kaya ng oras ko. Pero siyempre, marami pa rin naman tayong ibang ginagawa. Kaya nga ini-skedyul.

“Nagkakaroon lang tayo ng mga issue dahil sa mga bashers, pero sabi ko nga, wala akong ginagawang masama, wala akong inaagrabiyado, wala akong inaapakan na tao. Lumalaban ako sa buhay sa patas na pamamaraan.

“Hindi ko naman sila iintindihin kasi hindi naman makakatulong sa akin. Sinasabi nila, lumaki ang ulo ko. I don’t care kasi in the first place, hindi ko naman sila kilala. Hindi naman ako humihingi ng tulong sa kanila. Tumatayo ako sa sarili kong paa. Hindi ko sila pineperwisyo.”

Oo nga naman.