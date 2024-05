Si Charo lang pala ang ‘nakakaalam’ kung nasaan si Eva Darren

Kaaliw talaga ang mga netizen! Nag-post kasi ng ilang pictures si Ms. Charo Santos-Concio sa kanyang Instagram account.

Sey ni Ma’am Charo, “An exchange of kamustahans and hugs with my dear friends and co-actors in FAMAS.”

Isa sa pictures na shinare ni Ma’am Charo ay kasama ang veteran stars na sina Dante Rivero at Eva Darren.

Kaloka nga ang comment ng fans.

“Buti pa si madam charo natagpuan si madam eva.”

“Everyone saw Eva Daren except FAMAS organization.”

“Si Madam Charo lang po nakakaalam kung nasaan si Miss Eva.”

Siyempre nag-ugat ang mga komento ng fans dahil sa dahilan ng FAMAS na hindi nila ma-locate kung nasaan si Ms. Eva sa loob ng Manila Hotel kaya hindi ito natuloy na maging award presenter sa kanilang awards night.

Pero ang bongga lang ng komento ng fans na si Madame Charo lang pala ang nakakaalam kung nasaan si Ms,. Eva, ha!

Hehehe!