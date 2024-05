Tagumpay ang dalawang araw na state visit ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Brunei kung saan na-selyohan ang mga kasunduan na lalong magpapalakas sa bilateral relation ng Pilipinas at Brunei, ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

“President Ferdinand R. Marcos, Jr.’s state visit to Brunei has been a resounding success, marked by significant achievements that will undoubtedly bolster our nation’s economic and diplomatic standing,” sabi ni Romualdez.

“The House of Re¬presentatives extends its heartfelt congratulations to the President for his adept leadership and vision in fostering closer ties with Brunei,” dagdag pa nito.

Sa pagbisita ni Marcos dumalo ito sa mga high-level meeting kasama ang Sultan ng Brunei na si Haji Hassanal Bolkiah at iba pang matataas na opisyal doon. Nakausap din ng Pangulo ang business community sa Brunei at hinikayat ang mga ito na magnegosyo sa Pilipinas. (Billy Begas)