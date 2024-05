Rome Jhed Ojeno 3 ginto sa ROTC Games athletics

Bacolod City – Dinomina ni Rome Jhed Ojeno ng University of Negros Occidental-Recoletos (UNO-R) ang 100m dash, long jump at 4x400m tungo sa pagwawagi ng tatlong gintong medalya at tanghalin bilang may pinakamarami na napagwagian sa pagpapatuloy ng kompetisyon ng 2024 Philippine Reserve Officers Training Corps (ROTC) Games na ginanap sa Panaad Park and Stadium.

Ang 22-anyos na si Ojeno, 2nd year Criminology student sa University of Negros Occidental-Recoletos (UNO-R), ay naghari sa 100m sa bilis na 10.9 segundo upang idagdag sa kanyang panalo sa men’s long jump sa tinalon nitong pinakamalayo na 6.32 metro.

“Gusto ko po makasama sa Air Force, kahit ano po muna trabaho at maging Air Force pilot,” sabi ng 2019 Palarong Pambansa Davao bronze medalist sa 4x100m relay at first time sa ROTC Games matapos na tulungan ang UNO-R sa pagwawagi sa 4x400m relay, Miyerkoles.

Binalewala ni Ojeno ang unang pagtakbo sa finals ng 100m bago nagsilbing anchor sa Air Force category sa 4×400 medley relay upang samahan sina Romeo Constancio, David Paul Balagat at John Lloyd Moreno sa pagtatala ng pinakamabilis na 3:40.10 oras.

Itinanghal namang pinakamabillis sa sangay ng Army sa 100m ang 19-anyos na si Ryan Panique, Jr. na BS IT Major in Refrigeration and Airconditioning sa Carlos Hilado Memorial State U sa itinala ang 11.8 segundo.

Pangalawa si Charles Ivan Fernando ng STI West Negros U (12.0 segundo) at pangatlo si John Rey Deodato ng Capiz State U na may 12.1 ticks.

Wagi naman sa Navy sa Men’s 100m ang 20-anyos na BS IT stident sa Cebu Technological U na si Melvin Singson sa oras nito na 11.9 segundo, suumunod dito sina Christian Aquino (12.1) at Jude Allen Tolentino ng TUP Visayas (12.1).

Pinakamabilis sa Air Force Women 100m event ang 2nd year BS Criminology sa UNO-R na si Marla Jean Bacaro sa oras nito na 13.5 para sa kanyang ikalawang ginto ngayong edisyon matapos na unang magwagi sa long jump (4.86m). Una na itong nagwagi noong 2023 sa 4×100 relay sa Visayas leg at 4×100 sa National finals.

Ang Army Women 100m dash ay napanulan ng 22-anyos na 3rd year BS Crimonology na si Princess Joy Gildore ng CHMSU sa itinala na 13.7 segundo. Ito ang ikalawang ROTC Games ni Gildore na nagwagi ng tanso sa 100m noong 2023 National ROTC Games Finals.

Samantala’y nakapagwagi din ng limang gintong medalya sa swimming sina Jethro Yaun ng Army sa pagwawagi sa 50m breaststroke, 50m back, 100m free, 100m breast at 200m back at ang isa sa kambal na si Angela Maree Tabia na nagwagi sa 200m Individual Medley, 50m back, 100m back, 200m back at 4x50m relay.

Pinakamarami naman si Kervin Dinzon na medalya sa pagwawagi sa 200m IM, 100m free, 2100m free, 100m back, 50m free at isang pilak sa 50m fly para sa kabuuang limang ginto at isang pilak.

Una nang nagwagi ng perpektong limang gintong medalya sa kanyang limang event si Marvin Iguedez. (Lito Oredo)