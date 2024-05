Pinoy bet Carlo Paalam abante sa round-of-16

HINDI na pinaligtas pa ni 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam ang pagkakataon na makaabante nang resbakan si Shukur Ovezov ng Turkmenistan sa round-of-32 ng men’s under-57kgs bantamweight division nang makuha ang 5-0 unanimous decision win Martes ng gabi sa Second Olympic Qualifying Tournament sa Hua Mak Indoor Stadium sa Bangkok, Thailand.

Umupak sa iba’t ibang parte ng ring ang two-time Southeast Asian Games champion upang makabawi sa unang paghaharap laban kay Ovezov sa Olympic Qualifying meet sa Busto Arsizio, Italy matapos ang iniindang shoulder injury sa kanang bahagi noong Marso. Lahat ng hurado ay ibinigay sa 25-anyos mula Talakag, Bukidnon ang 30-27 na iskor upang dumiretso sa round-of-16.

Makakatapat nito sa naturang round si 2023 Strandja Memorial runner-up Arthur Bazeyan ng Armenia na nakalusot sa round-of-32 matapos makuha ang 3-2 split decision victory laban kay Yousef Laskash ng Jordan. Nakatakdang makaharap ni Paalam ang Armenian boxer sa darating na Huwebes ng hapon, upang lumapit sa nalalabing tatlong puwesto para sa Paris Olympics.

“Masaya ako na nakagalaw ako nang maayos,” wika ni Paalam, na tumuntong sa round-of-16 na may nararamdamang sakit sa kanang balikat dulot ng pambabalibag sa sahig ni Mexican Andrey Bonilla, dahilan upang sumuko ito kontra Ovezov at makuha ang second round technical knockout. “Pagsisikapan ko pa ang sunod na mga laban.”

Pinuri naman ni ABAP secretary-general Marcus Manalo ang pambihirang istratehiyang ipinakita ng 2018 Jakarta-Palembang Asian Games bronze medalist na lubos ang ginawang paghahanda upang madala sa perpektong resulta ang kanyang laban sa Turkmenistan boxer, na maaaring makaharap sa quarterfinals, sakaling manaig sa Armenian boxer, ang isa kina Jose De Los Santos ng Dominican Republic at Lee Cheng Wei ng Chinese Taipei sa susunod na araw din, Biyernes ng gabi.

“That’s Carlo as expected — able to create angles and space to attack using feints and his speed which will be his advantage throughout the tournament,” saad ni Manalo, habang hindi rin maiwasan ni ABAP coach Elmer Pamisa na magalak sa nakikitang pagbabalik ng tunay na bagsik ng boksingerong natuklasan sa Cagayan de Oro City.

“Ito iyung hinahanap ko na laro ni Carlo. Pang-Olympics na galaw. Bumalik na iyung speed niya and naka-adjust na siya sa new weight class niya.”

Nakatakda namang bumanat sa susunod na round ang isa sa nalalabing bokisngero ng bansa na si Hergie Bacyadan kontra Veronika Dakota ng Hungary sa darating na Sabado ng hapon matapos gulpihin si Dunia Mas Martinez ng Spain sa bisa ng 5-0 unanimous decision nitong Lunes sa women’s 75kgs middleweight category. (Gerard Arce)