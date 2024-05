Parang walang makalapit na mga babae: Seth Fedelin bantay-sarado sa mga faney

Excited ang fans ni Seth Fedelin at ang FranSeth followers sa Cebu sa pagpunta sa lugar na iyon ng aktor.

Sa airport pa nga lang ay sinalubong na nila si Seth nitong Miyerkoles ng umaga.

Hindi na hinintay ng mga faney ang takdang oras ng event na dadaluhan ni Seth at iba pang Kapamilya artists.

Sa airport pa lang kasi ay nakipag-bonding na ang aktor sa Cebu based fans niya. Keber na pinagtitinginan sila ng ibang turista. Maaga pa lang kasi ay nakaabang na ang mga fan with matching banners pa, ha!

Nasa Queen City of the South si Seth para sa ‘StarPop Campus Tour’ sa University of Cebu Main Campus.

May mga fan din na nagkomento na dahil hindi raw kasama ng aktor si Francine Diaz ay sila na raw mismo ang magbabantay sa idolo para hindi raw makalapit ang ibang girls na gustong umakit sa kanilang idolo.

Mahirap na raw baka masalisihan pa si Chin. May ganun?

Bet ng fans na magkasama na ang dalawa sa Cebu sa susunod na event ng ABS-CBN Studios. (Ogie Rodriguez)