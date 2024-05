Simula sa June 4, may karagdagang bayad na ang pagbiyahe sa North Luzon Expressway.

Sa advisory nitong Miyerkoles, inianunsyo ng Toll Regulatory Board (TRB) na inaprobahan nila ang second tranche ng taas singil sa toll fee ng North Luzon Expressway Corp. (NLEX Corp.).

Sa bagong toll fee matrix, ang mga motorista na bibiyahe sa open system ay magbabayad ng karagdagang P5 para sa Class 1 vehicles (regular cars at sports utility vehicles), P14 sa Class 2 vehicles (bus at small truck), at P17 sa Class 3 vehicles (malalaking truck).

Ang open system ay mula Balintawak hanggang Caloocan City patungong Marilao, Bulacan habang ang closed system ay sakop ang bahagi ng Bocaue, Bulacan at Sta. Ines, Mabalacat City, Pampanga kabilang ang Subic-Tipo.

Samantala, ang end-to-end biyahe sa NLEX mula sa Metro Manila hanggang Mabalacat City ay magbabayad ng karagda-gang P27 sa Class 1, P68 sa Class 2 at P81 sa Class 3 vehicle.

Noong Mayo ng nakaraang taon, pinatupad ang unang trance o 50 percent ng inaprobahang toll rate. (PNA)