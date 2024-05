National Age-Group Chess aarangkada

MAKIKIPAGTAMBALAN ang National Chess Federation of the Philippines sa Negros Oriental para organisahin ang FIDE-rated National Age Group Championship Eliminations na magsisimula sa May 31 at magtatapos sa Hunyo 6 sa Oriental Convention Center sa Dumaguete City.

Umabot sa record-breaking 500 participants ang makikipagtagisan ng isip sa 10 categories – boys under-18, U16, U14 at U12 at girls U18, U16, U14 at U12 division.

Aabante ang top eight sa bawat division sa Grand Finals sa June 22 hanggang 30 sa Dapitan Sports Complex, Zamboanga del Norte, “our goal is to produce future champions,” saad ni NCFP chief executive officer Grandmaster Jayson Gonzales.

Dadalo sa nasabing event sina GM Eugene Torre, NCFP chairman/president Butch Pichay, Negros Oriental Congressman Manuel Sagarbarria, Negros Club 64’s Adji Alamillo at Little Kings Men’s Ernesto Torres. (Elech Dawa)