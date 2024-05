Nakatanggap ng impormasyon si Sen. Sherwin Gatchalian hinggil sa isang Chinese na posibleng biological mother ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo.

“Based on my investigation, asking around tsaka mga dokumento, personal analysis ko baka ito yung biological mother niya. She’s a Chinese citizen base on the Bureau of Immigration records,” paglalahad ni Gatchalian sa isang ambush interview nitong Miyerkoles.

“Galing sa Bureau of Immigration ‘yung ano namin, ‘yung record, Chinese citizen siya mayroon siyang Chinese passport. Obviously Chinese siya,” dugtong pa niya.

Matatandaan na sa isinagawang imbestigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Guo na ang ina niyang si Amelia Leal ay isang kasambahay habang ang ama nitong si Angelito Guo ay isang Chinese citizen.

Gayunman, nabutasan ito ng komite matapos lumabas ang birth certificate ni Alice na nagsasaad na ang ina nila ay si Amelia Leal at kasal ito kay Angelito. Sabi mismo ni Sen. Raffy Tulfo, hindi kasambahay ang ina ni Mayor Alice Guo kung kasal pala ito kay Angelito.

Sa una pa lang, duda na si Sen. Gatchalian na Pilipina ang ina ni Mayor Guo. Maaaring ginamit lang na dahilan ang kasambahay para masabing Pinay ang alkalde kahit mga Chinese ang magulang nito.

“In our system, we follow the bloodline so kung ano ang parents mo ‘yun ang nationality mo. Unlike in the US, ‘pag pinanganak ka sa US, regardless of the nationality of the parents, US citizen ka kaagad. Dito sa atin, you follow the bloodline,” paliwanag ni Gatchalian.

Kung mabeberipika na Chinese talaga ang ina ni Mayor Guo, sinabi ng senador na malaki ang implikasyon nito sa hi-nahawakang puwesto ng alkalde.

“Ang legal implications niyan, unang-una ‘yung mga document na ginamit ang kanyang birth certificate, for example passport niya, hindi na magiging Filipino ‘yung kanyang passport. ‘Yung candidacy niya kasi nakasulat doon ‘are you a Filipino?’ ang basis niya ang birth certificate mo. Hindi na magiging basis ‘yung kanyang birth certificate. So may mga implications along the way,” babala ng senador.

Wala pang pahayag ang kampo ni Mayor Guo sa panibagong rebelasyon ni Gatchalian.