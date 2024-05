Bulilyaso ang ilang flight at ground operations sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) bago magtanghali nitong Miyerkoles dahil sa red lightning alert na inilabas ng Airport Ground Operations and Safety Division (AGOSD).

Sa isang advisory, sinabi ng Manila International Airport Authority na itinaas ang lightning alert alas-11:45 ng umaga.

Ito ay kaugnay na rin sa “safety measure taken to prevent untoward incidents from happening when lightning is prevalent in the immediate area and may endanger personnel, passengers, and even flight operations.”

Sa kanilang 11 am bulletin, sinabi ng Pagasa na katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ang inaasahan sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, at MIMAROPA hanggang Huwebes. (VP)