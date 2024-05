Nais ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na maging bahagi ng pag-unlad ang mga overseas Filipino worker (OFW) kaya hinikayat ang mga ito na mamuhunan at magtayo ng negosyo pagbalik sa Pilipinas.

Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pakikipagkita sa Filipino community sa Brunei kaugnay sa kanyang dalawang araw na state visit sa nabanggit na bansa.

Ayon sa Pangulo, gumaganda na ang ekonomiya ng Pilipinas dahil malakas ang kumpiyansa ng foreign investors sa gobyerno bunsod na rin ng mga bagong patakaran sa pagnenegosyo kaya nais nitong maging bahagi ang mga OFW sa pag-angat ng bansa.

“Things are looking up for the economy. Bukod sa mga remittances na nanggagaling sa inyo, sa ating mga OFW, I also encourage all of you to someday return, and invest, and set-up your own business at home and in the Philippines,” anang Pangulo. (Aileen Taliping)