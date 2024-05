Maricar Reyes muntik mabulag, sinugod sa ospital

Nakakaloka pala ang nangyari sa mga mata ni Maricar Reyes-Poon, na halos mabulag na! At dahil lang `yon sa maling paggamit ng contact lens.

“Three days akong halos bulag dahil sa maling suot ng contact lens.

“A few months ago, after wearing my colored contact lens, just for about 12 hours, nakaramdam ako ng konting pain sa mata. But I thought it’s just normal, pagod lang. so tinanggal ko ‘yung contact lenses ko before going to sleep, at natulog na ako.

“Then at around 3:00am, nagising ako to the most excruciating eye pain in my entire life. Sobrang sakit.

“Sa sobrang sakit kailangan akong dalhin sa E.R. (emergency room) at around 5:00am. Binigyan ako ng gamot and I was sent home at around 7:00am. Pero pagdating ng 11:00am, sobrang sakit ulit, hindi ko kinaya, binalik ako sa E.R. They had to increase my pain medication.

“So for the next 3 days, halos hindi ko madilat ‘yung mga mata ko, sa sobrang sakit at maga. I was taking 1,000 milligrams of paracetamol. Alternating with 400 milligrams of ibuprofen every 6 hours for 3 days, and still ang sakit-sakit pa rin.

“It turns out meron pala akong corneal abrasions, or malalaking gasgas sa magkabilang cornea or `yung parte ng mata kung saan nakapatong ang contact lens.

“Maximum 8 hours lang dapat sinusuot ang contact lens. At hindi ko namalayan na expired na pala ang suot ko,” kuwento ni Maricar.

Pero chika niya, matagal na raw niya `yon ginagawa, pero bakit ngayon lang nangyari `yon. At siya na rin ang nagsabi na naging iresponsable siya, kaya nangyari sa kanya `yon.

“Masyado akong naging kampante kasi for many years walang masamang nagyari,” sey pa rin niya.

Kaya minabuti na rin daw niyang magpakonsulta sa espesyalista.

“At ang sabi ng doctor, ang contact lens kasi, pag suot mo siya, nababawasan niya ‘yung daloy ng oxygen papunta doon sa cornea. So para siyang naka-face mask. Di ba kapag naka-facemask ka, nakakahinga ka naman, pero hirap.

“Hindi pala one size fits all ang contact lens. So para makahinga nang maayos ang cornea dapat maganda ang fit at material ng contact lens. Dahil kung hindi para siyang nasasakal.

“After 7 days, gumaling naman ang mga sugat ko sa mata. Pero sabi ng ophthalmologist, napaka-suwerte ko raw dahil sa laki ng mga sugat ko sa mga mata, puwede akong magkaroon ng mga peklat, o mga puti-puti sa paningin ko habang buhay.

“Buti na lang naagapan agad at hindi ako naging pasaway sa paglagay ng mga gamot na nireseta nila,” saad pa ni Maricar.

Kaya panawagan ni Maricar sa mga gumagamit ng contact lens, huwag siyang tularan.

“Magpatingin at magpa-advice para maalagaan ang mga mata mo,” mensahe pa ni Maricar.

Kaloka, ha! (Dondon Sermino)