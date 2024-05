Madre niratrat sa dormitoryo

Isang madre ang pinagbabaril sa bayan ng Kawayan sa lalawigan ng Biliran.

Kinilala ang nasugatang biktima na si Sister Gemma, isang 75-anyos na missionary sister ng Lady of Peace religious group sa baryo ng Burabod, bayan ng Kawayan sa lalawigan ng Biliran.

Ayon sa report, nangyari ang insidente nitong linggo ng alas-6:50 ng gabi.

Sinasabing nasa loob ng kanilang dormitoryo ang Katolikong madre at 72-anyos na isa pang madre at nanonood ng misa sa TV, nang kumatok ang suspek at hinanap ang biktima.

Paglabas ng pintuan ng madre ay doon na siya binaril ng suspek na nakasuot ng dilaw na jacket, ayon sa inilabas na impormasyon ng Police Regional Office-Eastern Visayas (PRO-8).

Nang mabaril ang biktima ay mabilis na itong tumakas habang ang biktima ay isinugod sa Biliran Provincial Hospital kung saan napag-alamang sumailalim ito sa operasyon.

Masusi ngayong iniimbestigahan ng mga elemento ng Kawayan Municipal Police Station ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng suspek.