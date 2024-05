Hindi sinayang ng isang 51-anyos na utility ng Tanza local government ang pagkakataon at sinamantala ang isang programa ng Department of Education (DepEd) para makapagtapos ng pag-aaral.

Sa ‘Ang Sa Akin Lang’ column sa Tonite ni Julius Segovia ay itinampok nito ang pinagdaanan ng 51-anyos na si Lina Banta.

Sinasabing walong taong nagtratrabaho bilang utility sa munisipyo ng Tanza, Cavite si Lola Lina.

Si Lola Lina ay nagtapos ng Grade 6 sa Felipe Calderon Elementary School sa

ilalim ng Alternative Learning System.

May pitong anak si Lola Lina at 12 apo na kanyang tinutulungan kaya nagpursige itong magtapos kahit may edad na.

Bukod sa pagtatapos ay tumanggap din si Lola Lina ng special award sa kanyang batch.

Pangarap ni Lola Lina na maging isang nurse kapag nagkaroon ng pagkakataon para makatulong sa mga maysakit.

Batid ni Lina ang hirap ng buhay kaya naniniwala siyang edukasyon ang susi para masugpo ang kahirapan.

Saludo ako sa’yo, Lola Lina! Proud ang buong Tanza sa ipinamalas mong husay at galing.