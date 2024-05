Kevin Quiambao solong binalikat Green Archers

Mga laro Huwebes:

SOLONG binura ni 86th UAAP season at Finals MVP Kevin Quiambao ang 10 puntos na kalamangan ng University of the East (UE) Red Warriors sa mahigit dalawang minuto upang ibigay sa De La Salle University (DLSU) Green Archers ang ikatlong panalo sa apat na laro sa pamamagitan ng 77-74 tagumpay sa isinasagawang preliminary round nitong Martes ng gabi sa 2024 FilOil EcoOil 17th Preseason Cup sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Mula sa 64-74 sa nalalabing 2:35 sa laro ay sunod-sunod na binira ng 6-foot-7 forward ang magkakasunod na jump shot, free throws at three-point shot upang ibaba sa 71-74 ang kalamangan ng Red Warriors sa nalalabing 26 segundo.

Dulot naman ng turnover ni guard Wello Lingolingo ay mabilis na nakatikada ng three-point play ang 23-anyos mula Muntinlupa City para itabla ang laban sa 74-all.

May pagkakataon ang UE na makabawi at maipanalo ang laban, subalit panibagong turnover mula sa maling pasa ni Jack Cruz-Dumont ang naagaw ni CJ Austria upang mabigyan ang La Salle ng pagkakataon na makapag-set up ng play.

Mula sa timeout ay muling sinandalan ng Green Archers ang mainit na si Quiambao upang ipukol ang nagbabagang tres sa nalalabing tatlong segundo.

Buong tapang na tinangka ni Nico Mulingtapang na ibato ang tres, ngunit muling sumablay.

Tumapos si Quiambao ng game-high 24 puntos mula sa 8-of-13 shooting, kasama ang pitong rebounds, limang assists, dalawang steals at isang block para dalhin sa 3-1 kartada ang La Salle sa pre-season tournament.

Sumegunda rito si Jordan Policarpio sa 18 puntos at tatlong boards, gayundin si Henry Agunanne na may 14 puntos at anim na rebounds.

Bumida naman para sa UE si Mulingtapang sa 16 puntos, tatlong rebounds at dalawang assists, na sinundan ni Ethan Galang sa 12 puntos at apat na assists, Lingolingo sa 10 puntos at matamlay na laro ni Precious Momowei sa 10 puntos sa 3-of-10 field goal na bumawi naman sa anim na rebounds, limang blocks at tatlong steals. (Gerard Arce)