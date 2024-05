Kelvin Miranda, Kira Balinger sinuportan ng mga Kapamilya, Kapuso, Kapatid

Dinumog ng fans ang star-studded red carpet premiere ng ‘Chances Are, You And I’ nitong Martes ng gabi sa SM Megamall.

Sa red carpet pa lang ay kitang-kita na ang chemistry ng mga bidang sina Kelvin Miranda at Kira Balinger. Hindi halos makadaan ang dalawa kasama ng kanilang direktor na si Catherine Camarillo patungo sa stage sa rami ng fans na nag-abang sa kanila.

Pigil na pigil sa pag-iyak si Kira mula nang rumampa ito sa red carpet hanggang umakyat sa stage. Hindi siya makapaniwala na darating ang sandaling iyon na matagal na niyang pinangarap. After ng ilang taon sa showbiz, now lang siya nagkaroon ng pelikula na siya na ang bida.

First lead role ni Kira ang nasabing pelikula na showing nitong May 29 sa more than one hundred cinemas nationwide.

Suportado ng mga kaibigang artista ang dalawa. Nagtitipon-tipon ang mga Kapamilya, Kapuso at Kapatid stars. Maging mga bosses nila ay dumalo sa celebrity premiere.

Spotted para magbigay ng suporta kina Kelvin at Kira sina Iza Calzado, Amy Austria, Jane de Leon, Kokoy de Santos, Herlene Budol, Kaila Estrada, Aya Fernandez, Angel Guardian, Faith da Silva, Teejay Marquez, Polo Ravales, Vivoree, at iba pa.

Full support din sina Roselle Monteverde ng Regal Entertainment, Olive Lamasan, Lauren Dyogi of Star Magic, Atty. Ferdie Topacio, at iba pang ginagalang sa industriya.

In fairness, nagmumura ang ganda ng rehistro ng mga face nina Kelvin at Kira plus pareho silang mahusay sa kakaibang love story na ito. Hindi siya typical romantic drama film pero makakaramdam ka pa rin ng kilig sa mga characters ng dalawang bida. May chemistry sila at bagay sila as love team talaga.

Sana nga mas maraming moviegoers ang makapanood ng ‘Chances Are, You And I’ sa mga sinehan.

Prinoduce ng Pocket Media Production, Inc. ang nasabing romantic drama film in partnership with Happy Infinite Productions Inc. at distributed by Regal Entertainment, Inc. Bongga!