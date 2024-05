KDLex ‘di mapaghiwalay sa rehearsal ng concert

Sa Biyernes, May 31, na ang inaabangang concert nina KD Estrada at Alexa Ilacad na ‘Add To Heart: KDLex in Concert’.

Ngayon pa nga lang ay todo na ang rehearsal ng dalawa para sa kanilang concert.

Makikita sa mga social media post ang mga behind the scene photos at videos ng dance at voice rehearsal ng KDLex.

Maski ang head ng Star Magic at ABS-CBN TV production na si Direk Lauren Dyogi ay na-capture ang rehearsal nila sa video na in-upload niya sa TikTok.

Sey tuloy ng ilang fans, maski sa rehearsals ay hindi mapaghiwalay ang dalawa.

Samantala, kahapon ay inanunsiyo ng ABS-CBN Studios na sold out na ang first physical concert ng KDLex.

Sey ng ABS-CBN sa kanilang post, “NAKAPAG-ADD TO HEART NA ANG LAHAT! We are officially SOLD OUT! Maraming salamat sa lahat ng bumili ng tickets.

“See you on May 31, Friday at the Music Museum at 8PM.”

Thankful naman si Alexa sa nakuha nilang support ni KD.

“Thank you to each and every sweetheart and solid fan who made this possible. We are working very hard to give you guys the show you deserve,” post niya sa X (dating Twitter).

I’m sure magpapaulan ng kilig sina KD at Alexa sa kanilang concert.

Exciting!