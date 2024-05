Kaya mabilis na umalis sa ‘reunion’: DonBelle nag-Thailand

Ang bongga nga ng reunion ng ‘Tiu family’ na ginanap sa nawwTy’s Kitchen sa The Makati Tuscany Condominium sa Makati City noong Saturday.

Dumating doon sina Ruffa Gutierrez, Rowell Santiago, Agot Isidro, Maris Racal, Kaila Estrada, Albie Casiño, Joao Constancia, at Belle Mariano.

Ang ‘Tiu family’ ay mula sa nagtapos na seryeng ‘Can’t Buy Me Love’ ng ABS-CBN Studios.

Tsika ni Ruffa, talagang sobrang naging malapit ang ‘pamilya’ kaya may pa-reunion sila dahil ilang weeks na ngang tapos ang taping nila.

Ang maganda, may mga guest sila, sina Donny Pangilinan at Darren Espanto.

Ang saya nga raw ng ‘reunion’ na iyon.

Pero hindi nga raw sila nagpuyat. Kinailangan daw umalis agad ng DonBelle dahil the next day ay may flight ang mga ito pa-Thailand.

Kuwento nga ni Ruffa, “We had dinner. We didn’t stay too late because Donny, Belle may work pa sa Thailand the next day.”

Hindi ko na inusisa si Ruffa kung ano ang work ng DonBelle sa Thailand. Feeling ko ay may commercial shoot ang magka-love team.

Madalas naman kasing sa Thailand nagsu-shoot ang mga commercial.

Anyway, ngayon namang May 31 ay nasa Malaysia si Donny.

May pinost nga siya sa Instagram story niya na announcement.

Sa announcement ay nakasaad na, “Donny will visit the Pavilion KL Center Court mall at 5pm on May 31. Drop by if you wanna say hi.”

Bongga! (Jun Lalin)