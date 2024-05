Karl-Anthony Towns, Wolves ayaw pang mag-empake

AYAW pang magbakasyon ni Karl-Anthony Towns.

ikinamada ni Towns ang 20 sa kanyang 25 points sa second half para balikatin ang Minnesota Timberwolves sa 105-100 panalo kontra Dallas Mavericks sa Game 4 nt West finals nitong Martes (Miyerkoles sa Pilipinas).

Nakaiwas sa sweep ang Wolves pero baon pa rin sa serye 3-1.

Uuwi sila sa Minnesota para subukang ilapit pa kapag ini-host ang Game 5 sa Biyernes (araw sa Manila).

Pumutok din ng halos triple-double 29 points, 10 rebounds at 9 assists si Anthony Edwards sa first trip ng Wolves sa conference finals sa nakalipas na 20 years.

Bida ang 9 of 12 shooting mula sa field at 4 for 5 sa labas ng arc ni KAT.

“He got himself going by going to the hoop,” ani coach Chris Finch sa nagising niyang big man. “Played quick off the catch. He didn’t really looked much for his 3 until the second half.”

Kinapos ang sixth triple-double sa playoffs na 28 points, 15 rebounds, 10 assists ni Luka Doncic sa Mavericks. Inalat pa sila ng partner niyang si Kyrie Irving sa field sa combined 13 of 39 clip.

“The game’s on me. Just didn’t give enough energy,” pag-ako ni Luka, 7 of 21 sa field.

May limang foul na sa third si Towns, naalagaan at ibinigay sa Wolves ang lead sa back-to-back 3s. Dinagdagan ng jumper ni Edwards para iagwat sa lima 39 seconds na lang.

Na-foul ni Edwards si Doncic sa made 3 at natapyas sa tatlo 12 seconds sa orasan. Sablay ang bonus, pasok ang tira ni Naz Reid sa kabila para ibalik sa lima. (Vladi Eduarte)