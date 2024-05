Ikinabahala ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang bagong polisiya at banta ng China na huhulihin at ikukulong ang sinomang mangingisda na mahuhuling manghihimasok sa South China Sea kabilang na ang West Philippine Sea (WPS).

Sa panayam ng media sa Presidente sa Brunei, sinabi nitong maituturing na nagpapataas ng tensiyon sa WPS ang kakai-bang polisiya ng China at ito ay nakakabahala.

“The new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is an escalation of the situation. So, yes, it is now very worrisome,” anang Pangulo.

Kamakailan, napaulat na inutusan ng China ang kanilang coast guard na damputin at ikulong ang mga trespasser sa South China Sea at WPS nang walang paglilitis. Ang direktiba ay kasunod ng isinagawang civilian mission ng Pilipino sa Scar-borough o Panatag Shoal.

Ayon sa ulat ng South China Morning Post noong nakaraang linggo, magkakabisa ang bagong regulasyon sa Hunyo kung saan maaaring hulihin at ikuloong ng China Coast Guard (CCG) hanggang 60 araw ang mga dayuhan na ilegal na papasok umano sa kanilang border.

Kaugnay naman sa idineklara ng China na apat na buwang fishing ban sa South China Sea kasama na rito ang ilang lugar sa WPS, sinabi ng Pangulo na bahagi ito ng extension na naman ng kanilang pagpupumilit na angkinin ang buong karagatan pati na ang teritoryo ng Pilipinas.

Binigyang-diin ng Presidente na hindi na bago ang fishing ban dahil napagkasunduan na ito noon pa subalit gusto lamang aniya ng China na ipagpilitan ang kanilang tunay na pakay na angkinin ang WPS.

“So, it’s nothing new. There are sometimes fishin¬g bans because it’s the season. And this is something that we have actually agreed upon before,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)