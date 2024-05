Health is wealth: KC Concepcion balik alindog

Natuwa ang mga fan sa bagong post ni KC Concepcion sa Instagram, lalo na ang chika niya tungkol sa pagbabalik niya sa gym o fitness routine.

Todo push nga ang mga faney sa balik alindog program ni KC.

Heto nga ang chika ni KC:

“My week thus far.

“1 doing my hair & makeup at home for my niece’s birthday.

“2 A dark choco drink made of local cacao beans from Davao.

“3 Visited my condo in BGC & went up to see the skyscrapers

“4 Packed & shipped this week’s lovely @avecmoijewelry orders – all my love to you our new & returning customers!”

“5 Style appreciation 🙂 loved how my friend (& fellow jewelry lover) styled her mother of pearl ‘bar’ necklace!”

“6 Putting my weights to work! Getting back to a fitness routine.”

“7 Enjoyed a fluffy goat cheese omelette w/ salad pre-workout.”

“8 Heading home with my boy churro – he loves car rides!”

“9 Came home to kisses from my two sweet teddy bears, churro & chica.”

“Happy hump day… Enjoy the rest of the week!!!”

Well, bagamat hindi na rin naman isyu kay KC ang opinion ng iba tungkol sa kanyang katawan, malaking bagay na rin na suportado talaga siya ng mga nagmamahal sa kanya, lalo na pagdating sa kalusugan.

First and foremost, ang kalusugan nga ni KC ang mas inaasam ng mga fan niya, at hindi `yung kung paano siya magiging payat na tulad ng ibang artista.

At sabi nga ng mga fan, maganda si KC, kahit ano pa ang sukat niya.

“Health is important… stay fit.”

“Nice to know that your back to being fit again.”

“Wow pinakagusto ko ang number 6. Go KC love it and last of course ‘yung 9 being animal lover too. Love u KC.”

Siyanga pala, puring-puri rin si KC ng mga netizen dahil sa kabaitan niya sa pamangkin niya kay Garie Concepcion, ha! Dumalo nga siya sa birthday party ng bata, at bongga ang regalo niya.

Sabi nga nila, pure and beautiful soul talaga si KC, kaya love siya ng marami.