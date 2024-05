Fake news! Richard Gutierrez pinalabas na nagsalita tungkol kina Barbie Imperial, Sarah Lahbati

Ang kapal talaga ng ibang mahilig mag-post sa social media at ginagamit ang mga celebrity para magkalat ng fake news, ha!

Aba, biktima na naman ng isang fake news peddler si Richard Gutierrez.

Pinalalabas nga ng fake news peddler na ‘yon na nagsalita si Richard tungkol kina Barbie, Sarah.

Ang nakakaloka, pinalalabas pang verified account ni Richard ‘yung pinanggalingan ng art card na naka-quote ang aktor dahil may blue check mark ‘yon, ha!

At heto na ang pinalalabas na sinabi raw ni Richard, “Barbie doesn’t need to be dragged sa marriage issue namin ni Sarah. Hindi si Barbie ang dahilan o pinagsimulan. We’re just friends hanging out, and that’s all. If we kissed or held hands, what’s the big deal? Ganun lang kami kakomportable sa pagiging magkaibigan namin. And to close this story, hindi ko alam bigla na lang nawala yung spark at pagmamahalan namin sa isa’t-isa and that’s it for us ni Sarah.”

Nakakaloka talaga dahil never ngang nagsalita si Richard sa pagkaka-link niya kay Barbie at never din siyang nagsalita tungkol sa hiwalayan nila ni Sarah, ‘noh?!

Ang mas nakakaloka sa ibang mga netizen, talagang ni-repost nila ang fake news na iyon, ha!

Kaya may mga news peddler na ayaw papigil sa ginagawa nila ay dahil na rin sa mga netizen na ang daling mapaniwala, ‘noh?!

So ayan, malinaw na fake news ang tsikang ‘yan kaya tigilan na ang pagsi-share, pagpapakalat, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)