Droga nasilat sa Shopee warehouse

Arestado ang isang empleyado ng online selling platform na Shopee nang tangkain nitong magpuslit ng illegal drugs galing sa loob ng warehouse ng online store sa Brgy. Paciano, Calamba City, Laguna, nitong Miyerkoles ng umaga.

Ayon sa report ng Calamba City police, napara ng mga security guard na nakatalaga sa exit gate ang suspek habang sakay ng kanyang service na Isuzu Traviz van papalabas sa Shopee warehouse.

Bahagi ng Standard Operating Procedures (SOP) at internal company policy na inspeksyunin ang lahat ng papasok at lalabas na sasakyan sa compound at nang buksan ang sasakyan, napansin ng mga sekyu ang isang bukas na itim na plastic na umano ay Shopee items o parcel na nasa loob ng sasakyan.

Pero nadiskubre na naglalaman ito ng 7 transparent plastic sachet ng shabu na tinataya ng mga awtoridad na may timbang na 3.9 gramo at may standard drug price na nasa P26,520.00, at iba pang mga drug paraphernalia.

Kinostudiya na ng Calamba police ang suspek at patuloy pa ang imbestigasyon at inaalam kung sino ang nagmamay-ari ng illegal drugs at kung saan ito nanggaling. (Ronilo Dagos)