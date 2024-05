Don Trollano malaki papel sa San Miguel

BUKOD sa papel na pang-ayuda sa big guns ng San Miguel Beer, ipinagdiinan ni Don Trollano na kaya din niyang mag-take over sa laro kung kinakailangan.

Nag-deliver ng dalawang 20-point games si Trollano sa Game 3 at 4 para tulungan ang defending champion Beermen sa 4-0 sweep sa Rain or Sjine sa semis ng PBA Philippine Cup.

Nalimitahan sa 11 points, 11 rebounds si seven-time MVP June Mar Fajardo, pumutok ng 9 of 15 sa floor si Trollano, nagbaba ng 11 rebounds at may 4 assists sa 117-107 win sa Dasmarinas, Cavite.

“Rain or Shine did a good job defending June Mar,” lahad ng 32-anyos na dating gunner ng Adamson Falcons. “Iniisip ko lang na I need to step up and andu’n lang siguro ako sa perfect place and perfect time.”

Pagbalik ng MOA Arena sa closeout match, naka-20 muli si Trollano tampok ang 9 straight sa kaagahan ng fourth na kumumpleto sa rally ng Beermen mula 19-point deficit.

Ikinalat ng 6-foot-3 guard ang 13 markers niya sa 32-13 finishing kick para sa SMB na bumalik sa Finals at idedepensa ang korona.

Nag-averae si Trollano ng 20 points, 9.5 rebounds, 2.0 assists sa dalawang laro para itanghal na PBA Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week (May 22-26).

Naungusan ni Trollano sa pagkilala ang SMB teammates niyang sina Fajardo at CJ Perez, at si Ginebra workhorse Christian Standhardinger. (Vladi Eduarte)