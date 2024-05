Davao Occidental, Misamis kampeon sa PSL Mindanao

NAGTALA ng magkakahiwalay na panalo ang Davao Occidental, Misamis Oriental at Davao sa pagtatapos ng PSL Mindanao Regional Finals matapos magkampeon sa kani-kanilang dibisyon kamakailan sa Tagum City.

Dinaig ng Malita Lions, na inirerepresenta ng Davao Occidental ang Davao City-NTB Wolves, 84-70, para kopoin ang Born 2004 championship.

Halos dinomina ng Davao Occidental ang karibal sa buong parte ng laro.

Sa pangunguna ni George Diamante, na naglaro bilang isang point-forward, nadiktahan ng Davao Occidental ang laro at madaling ginapi ang Davao City.

Miyembro si Diamante ng NCAA champion team na Letran Squires at patuloy niyang gigiyahan ang kanyang koponan sa pagtungtong nito sa national Finals na gagawin simula Hulyo 7 hanggang 11 sa Quezon City.

Kinumpleto naman ng Misamis Oriental ang kanilang Cinderella Run sa Born 2006 Division matapos maghabol at maiposte ang 84-81 na panalo kontra home team Tagum City.

Ilang oras lang ang pagitan matapos gulantangin ang paborito sa koronang Davao, isa na namang mabigat na hamon ang kinaharap ng Misamis Oriental sa pakikipagtipan sa Tagum.

Pero naging matatag ang mga dayo sa kabila ng halos pakikipagpatintero sa bingit ng pagkatalo kung saan naghabol sila mula sa siyam na puntos na pagkakalugmok sa huling apat na minuto.

Sa pagkakapit-kamay nina Michol Idulsa at Joseph Dumdun, nagawang makummpleto ng Misamis Oriental ang paghahabol.

Dalawang three-point shots ang pinakawalaan ni Idulsa kung saan nakalapit sa 78-79 may 1:47 pa ang natitira sa laban.

Kinumpleto ni Idulsa ang kanyang magandang laro matapos makaagaw sa sumunod na play at dinagdagan pa ito ng isang fast break lay up at ibigay ang kalamangan sa Misamis Oriental.

Sumandal naman ang Extra Sideline ng Davao City sa kanilang mala-pader na depensa laban sa Centurions ng Cagayan de Oro at mapanalunan ang Born 2008 division.

Tinalo ng Davao ang Cagayan de Oro, 73-57. (Abante Sports)